Il dinamismo e la passione continuano a essere i tratti distintivi dei piloti della Motorsport Scorrano, costantemente impegnati a portare in alto il nome della scuderia su diversi fronti, dalle competizioni kartistiche regionali alle prestigiose sfide internazionali.

Pino Frascaro brilla sulla scena internazionale a Magny-Cours

Il weekend in corso segna un momento importante per la scuderia, con il pilota Pino Frascaro protagonista sul prestigioso palcoscenico internazionale di Magny-Cours. Frascaro è impegnato nella European Endurance Prototype Cup, una competizione di alto profilo che lo vede al volante di una Ferrari 296, vettura supportata per l’occasione dal team D&C di Maranello. Questa partecipazione conferma l’ambizione della Motorsport Scorrano di misurarsi in contesti internazionali di grande prestigio.

Risultati solidi nella 5H ENDURANCE Rck

L’attività in pista della Motorsport Scorrano non conosce soste. Guardando ai risultati degli ultimi giorni, grande soddisfazione arriva dalla partecipazione di un gruppo di piloti della scuderia alla 5H ENDURANCE Rck presso la pista KART&GO di Martina Franca.

L’impegno corale del team ha portato a una prestazione solida, che è culminata con una posizione di rilievo nella categoria Gentleman. Questo risultato testimonia non solo la competitività dei piloti, ma anche quello spirito di gruppo che è il vero motore del sodalizio salentino.

Edoardo Corvaglia al comando della classifica in Coppa Italia

Questi successi si inseriscono in un momento d’oro per la scuderia, che ha recentemente festeggiato la seconda vittoria stagionale di Edoardo Corvaglia. Impegnato nella terza prova della Coppa Italia di 5^ zona a Torre Lapillo, Corvaglia ha trionfato nella classe Mini Gr.3 Under 10 a bordo di un kart Tony Kart-Vortex. Grazie a questa splendida prestazione, il pilota ha scalato la classifica generale, piazzandosi al comando.

La Motorsport Scorrano continua dunque a confermarsi come una realtà solida e ambiziosa nel panorama motoristico, capace di valorizzare il talento dei propri piloti e di collezionare traguardi prestigiosi.