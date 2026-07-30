Dopo due settimane di silenzio assoluto, voli fantasma e teorie sempre più inquietanti, arriva finalmente una notizia. Ed è una notizia che, paradossalmente, complica tutto invece di risolverlo. Lameck Banda è stato rintracciato: sta bene, ma ha fatto sapere di non voler tornare a Lecce. La “novità” arriva dopo quattordici giorni in cui il Lecce ha vissuto nell’incubo peggiore per un club di calcio: non sapere dove fosse un proprio tesserato, né se stesse bene. E ora, la rassicurazione che sembrava destinata a fare chiarezza finisce per aprire interrogativi ancora più pesanti. Perché non siamo più di fronte a un “giallo” che ha tenuto con il fiato sospeso tifosi e non, ma a un rifiuto di rispettare il contratto che lo lega al club salentino fino al 30 giugno 2027.

Cosa è successo davvero (e cosa non torna)

La storia era iniziata con una serie di assenze “giustificate” da presunti problemi logistici e burocratici legati al rientro in Italia. Il Lecce aveva inizialmente mantenuto un atteggiamento prudente, annunciando verifiche sulle motivazioni fornite dal giocatore e riservandosi eventuali provvedimenti disciplinari. Con il passare dei giorni, però, il silenzio di Banda aveva iniziato a preoccupare tutti. L’ultimo avvistamento noto lo colloca il 23 luglio all’aeroporto di Lusaka, in Zambia. Da lì, il vuoto: nessun contatto con il club, nessuna risposta agli agenti, nessun messaggio nemmeno ai compagni di squadra. Mentre il telefono del classe 2001 continuava a squillare a vuoto, la moglie postava aggiornamenti su Instagram senza mai inquadrarlo, cancellando persino il “segui” al profilo del marito.

E ora, la svolta: Banda è stato contattato da terzi, ha confermato di stare bene, ma ha comunicato la sua indisponibilità a tornare a Lecce. Insomma, sembra non voglia più vestire la maglia giallorossa.

Qui la storia si incrina. Perché se un giocatore sta bene, ma sceglie di non tornare, di non dare notizie per due settimane non è più un “malinteso”, è una scelta che ha un peso enorme. Lameck Banda è legato al Lecce da un contratto valido fino al 30 giugno 2027. Un contratto che impone precisi obblighi professionali: presentarsi agli allenamenti, rispondere alle convocazioni della società e rispettare gli impegni sportivi.

Nel calcio i rapporti possono rompersi. Succede. Un giocatore può chiedere la cessione, una società può decidere di venderlo, possono nascere tensioni durante il mercato. Quello che difficilmente viene accettato, però, è sparire per settimane e poi comunicare semplicemente che non si intende tornare. Nulla, in questa cornice, giustifica due settimane di silenzio totale verso una squadra che lo ha sempre sostenuto, anche nei momenti fisicamente più complicati della sua carriera in giallorosso.

Cosa succede ora (e cosa aspettarsi)

LIl Lecce, dal canto suo, non è rimasto a guardare. Fin dai primi giorni di assenza ingiustificata il club ha reso noto, con una nota ufficiale, di voler procedere con accertamenti approfonditi sulle circostanze indicate dal calciatore, riservandosi la possibilità di iniziative anche sul piano disciplinare. Le prossime ore saranno decisive. Le opzioni sul tavolo, a questo punto, sono poche e tutte pesanti: multa salatissima, sospensione dagli allenamenti e dalle convocazioni, fino all’ipotesi più estrema, quella della risoluzione del contratto per giusta causa.

Ma una cosa è certa: il caso Banda non si chiuderà con una scusa. Si chiuderà con una decisione. E quella decisione dovrà essere rispettata da tutti, tifosi inclusi.

Il punto finale: rispetto, non tifo

A conti fatti, resta un solo dato incontrovertibile: Banda ha scelto il silenzio quando poteva scegliere la trasparenza, e ha scelto l’assenza quando poteva scegliere il confronto. Qualunque motivazione emerga nei prossimi giorni, dovrà fare i conti con questo doppio vuoto, difficile da colmare con una spiegazione tardiva.

Le attenuanti possono esistere, ma non possono diventare un lasciapassare narrativo. E se il calcio vuole restare credibile, deve imparare a dire basta. Anche quando il “basta” fa male.