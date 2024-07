Anna Marchesini, il sorriso che non tramonta mai

Anna Marchesini ha saputo conquistare il cuore di milioni di italiani a cui ha sempre strappato un sorriso. La sua scomparsa, il 30 luglio 2016, ha lasciato un vuoto incolmabile nel panorama artistico italiano, ma la sua eredità continua a vivere nei cuori di chi l’ha amata.

Attrice, comica, autrice, Marchesini è stata una donna dai mille talenti. Capace di farci ridere e riflettere allo stesso tempo, l’attrice, con la sua verve e la sua capacità di trasformarsi, ha creato personaggi indimenticabili, che hanno saputo cogliere le contraddizioni della società. Dai tormentati personaggi dei “Trio” con Tullio Solenghi e Massimo Lopez, alle esilaranti parodie di personaggi famosi, la sua comicità è sempre stata intelligente e mai banale. La sessuologa Merope Generosa, Wanna Marchi, Rita Levi Montalcini, la signorina Carlo, Anna è stata tanti volti pur rimanendo sempre se stessa.

L’eredità di Anna Marchesini è un patrimonio inestimabile per la cultura italiana. La sua comicità, intelligente e raffinata, ha saputo interpretare i cambiamenti della società con una profondità e una sensibilità uniche.

Il successo diventò straordinario con I promessi sposi, il classico di Manzoni trasmesso su Rai1.

Ma Anna Marchesini non è stata solo una comica. Era un’attrice completa, capace di passare dalla satira più pungente alla tenerezza più toccante. La sua carriera è stata costellata anche di successi individuali, in teatro e al cinema. Dietro il sorriso c’era una donna profonda, sensibile e colta. Si è laureata in Sociologia, dimostrando un grande interesse per i temi sociali. La sua comicità, spesso, aveva un retrogusto amaro, capace di farci riflettere sulle nostre debolezze e sulle ipocrisie della società.

Negli ultimi anni della sua vita, ha dovuto affrontare la malattia con coraggio e dignità. Nonostante il dolore, non ha mai smesso di amare la vita e di creare. La sua capacità di affrontare le avversità con ironia e leggerezza è stata un esempio per tutti.

Anna Marchesini ci ha lasciato un’eredità preziosa: la sua comicità, la sua intelligenza e la sua umanità. I suoi personaggi continueranno a farci ridere e a farci pensare per molto tempo ancora. E la sua luce continuerà a brillare, ricordandoci che anche nei momenti più bui, l’ironia e la speranza possono essere la nostra più grande forza.