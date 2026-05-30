È arrivato. Temuto, ignorato, negato…e invece eccolo qui: il primo fine settimana senza calcio. Per mesi la vita è stata scandita da orari precisi. Sabato alle 15:00, alle 18:00, alle 20.45. Domenica a pranzo, nel pomeriggio, in serata. Un calendario più rigido di quello ferroviario e decisamente più seguito. Poi, all’improvviso, il vuoto. Nessuna formazione da controllare. Nessun amico che scrive sul gruppo WhatsApp: “Hai visto chi gioca titolare?”. Silenzio. Il campionato è finito. Il Lecce è salvo e ancora in Serie A. Dovrebbe essere il momento della serenità. E invece no.

Per molti tifosi, il primo fine settimana senza calcio assomiglia a quel silenzio che resta dopo una festa: tutto è andato bene, ma improvvisamente non sai cosa fare. Dopo nove mesi trascorsi a organizzare la vita in funzione del calendario della Serie A, ci si ritrova davanti a un sabato pomeriggio completamente libero. Una situazione che, per alcuni, genera un leggero smarrimento.

Nel frattempo, il telecomando scopre finalmente l’esistenza di altri canali. Alcuni utenti hanno riferito di aver trovato film, serie TV e programmi culturali nascosti da anni dietro il tasto “Sport”. E nei bar si registrano scene insolite. Persone che ordinano il caffè e parlano davvero tra loro, senza interrompere la conversazione ogni trenta secondi per guardare uno schermo. Alcuni esercenti riferiscono addirittura discussioni civili e prive di polemiche arbitrali. Un evento raro.

Finito il calcio, resta il mare

Ma nel Salento, fortunatamente, esiste una terapia naturale contro la nostalgia del pallone: il mare. Così, archiviata la salvezza e ripiegate le bandiere giallorosse almeno fino ad agosto, il popolo dei tifosi si dirige verso la costa. Chi a Porto Cesareo, chi a Torre dell’Orso, chi a Santa Maria di Leuca. Il rito cambia, ma non troppo. Al posto delle formazioni si controllano le condizioni del mare. Al posto delle probabili line-up si consulta il vento per scegliere il posto più tranquillo. Al posto della corsa al parcheggio dello stadio, quella per trovare un posto all’ombra.

E forse è proprio questa la fortuna di vivere qui. Perché il primo fine settimana senza calcio, altrove, può sembrare un vuoto da riempire. Nel Salento no. Basta una mattinata di sole, il rumore delle onde e una passeggiata sul lungomare per ricordarsi che esistono anche altri modi di perdere tempo felicemente.

Certo, tra un bagno e l’altro qualcuno finirà comunque per tirare fuori l’argomento Lecce. Succede sempre. Ma senza l’ansia del risultato, senza i calcoli sulla classifica, senza il rito scaramantico della domenica.

Per una volta si può guardare l’orizzonte invece del tabellone.

E, tutto sommato, non è nemmeno male.