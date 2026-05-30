C’è un gioco che unisce. E uno che isola. Il primo fa ridere, crea legami, riempie le piazze. Il secondo svuota portafogli, relazioni e spesso anche vite. È da questa differenza semplice, ma potentissima che nasce “La Tenda del Buon Gioco”, l’iniziativa promossa da Caritas Idruntina che domenica 31 maggio porterà nel cuore di Maglie una mattinata fatta di incontri, riflessioni e partecipazione.

L’appuntamento è fissato per le 11:30 sul piazzale della Chiesa dell’Immacolata, dove prenderà vita un grande gioco dell’oca pensato non solo per divertire, ma soprattutto per far riflettere sul fenomeno sempre più diffuso dell’azzardo.

L’azzardo cresce. E spesso lo fa nel silenzio Negli ultimi anni il fenomeno dell’azzardo in Italia ha raggiunto numeri impressionanti: oltre 160 miliardi di euro giocati, una crescita costante e conseguenze che troppo spesso restano invisibili. Dietro le luci, le promesse di vincita e l’illusione del controllo, si nascondono infatti dipendenze, fragilità economiche e profonde solitudini. Ed è proprio contro questa normalizzazione dell’azzardo che nasce il progetto nazionale “Vince chi smette”, rete di Caritas italiane che il 31 maggio coinvolgerà contemporaneamente 36 città con eventi pubblici di sensibilizzazione.

Tra queste ci sarà anche Maglie.

Una piazza che diventa comunità

Caritas Idruntina, insieme ai giovani del Servizio Civile Universale, ha scelto di trasformare uno spazio quotidiano della città in un luogo simbolico: una piazza dove fermarsi, giocare, parlare e riscoprire il senso autentico della condivisione. Il grande gioco dell’oca organizzato davanti alla Chiesa dell’Immacolata diventa così molto più di un’attività ludica: è un messaggio pubblico, diretto soprattutto ai giovani e alle famiglie.

Perché il vero gioco non crea dipendenza. Non promette guadagni facili. Non lascia soli. Il vero gioco crea relazioni.

“L’azzardo non è un gioco”

Il messaggio che i volontari vogliono lanciare è chiaro, forte e senza ambiguità. “Invitiamo tutti a vivere un’ora in allegria e consapevolezza”, spiegano i giovani del Servizio Civile Universale di Caritas Idruntina. “L’azzardo non è un gioco. È un sistema che si fonda sul caso, sull’illusione e spesso sulla solitudine. Il gioco vero invece è libertà, gratuità e relazione”.

Parole che raccontano bene il cuore dell’iniziativa: riportare al centro le persone, soprattutto in un tempo in cui il rischio è quello di confondere il divertimento con meccanismi che possono diventare pericolosi.

“La Tenda del Buon Gioco” vuole essere soprattutto: un invito. A fermarsi.

A guardarsi negli occhi.

A vivere gli spazi pubblici in modo diverso.

A parlare di un problema reale senza moralismi ma con consapevolezza.

Domenica 31 maggio, a Maglie, una semplice piazza potrà trasformarsi in qualcosa di più grande: un luogo dove riscoprire il valore del gioco sano e della comunità.

E oggi, forse, ce n’è davvero bisogno.