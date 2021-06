Caldo preoccupante, Emiliano vieta il lavoro nei campi nelle ore di punta

È arrivata a poche ore dallanotizia della morte di un bracciante agricolo l’ordinanza firmata da Michele Emiliano che vieta il lavoro “in condizione di esposizione prolungata al sole”, nelle ore più calde, dalle 12:30 alle 16:00. L’ordinanza ha efficacia immediata fino al prossimo 31 agosto.

Vittima delle alte temperature è stato un 27enne, Camara Fantamadi, bracciante nel brindisino. Insieme a lui, purtroppo, è stato colto da un malore anche Antonio Valente, 35 anni, impiegato in attività di volantinaggio a Galatina.

L’ordinanza vale sull’intero territorio regionale “nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ segnali un livello di rischio Alto”. Sono previste sanzioni per chi non rispetta l’ordinanza.

Sono morti che scuotono e che non sono passate inosservate. Già da alcuni anni il sindaco di Nardò Pippi Mellone ha adottato una linea molto prudente nei confronti, soprattutto, dei lavoratori agricoli, più a rischio di essere travolti dagli effetti del caldo devastante, nelle ore di punta.

L’invito del sindaco di Nardò

Intanto sono saliti a tre i lavoratori vittime del caldo in soli due giorni in tutta la Puglia. Pippi Mellone invita tutti a adottare l’ormai nota ordinanza anti-caldo che sul territorio di Nardò, da cinque anni, vieta il lavoro nei campi durante l’estate nelle ore più calde della giornata e che ha dimostrato di tutelare concretamente le condizioni di salute dei lavoratori agricoli. Il primo cittadino neretino si è rivolto ai ai ministri del Lavoro, delle Politiche Agricole e della Salute, Andrea Orlando, Stefano Patuanelli e Roberto Speranza, al presidente di Anci Antonio Decaro, al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e al presidente di Inail Franco Bettoni per chiedere l’estensione del divieto a tutte le zone climaticamente esposte al caldo, come il Salento.