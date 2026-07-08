L’U.S. Lecce è pronto a inaugurare una nuova ed entusiasmante pagina della sua storia calcistica. In vista della ripresa ufficiale delle attività per la Stagione Sportiva 2026/2027, la società giallorossa ha diramato la lista dei calciatori convocati per il raduno precampionato.
Organizzazione e Preparazione Atletica
Per ottimizzare la qualità del lavoro preparatorio, lo staff tecnico, in sinergia con l’area medica e fisioterapica, ha stabilito una divisione della rosa in due distinti blocchi.
- Gruppo 1: Inizierà il raduno in sede nel tardo pomeriggio di domenica 12 luglio.
- Gruppo 2: Si unirà al gruppo di lavoro la settimana successiva.
Tutti gli atleti saranno sottoposti a un rigoroso protocollo di visite mediche specialistiche presso il Centro BioLab di Cutrofiano, seguiti dai test da campo presso il Centro Sportivo di Martignano, fondamentali per valutare lo stato di forma iniziale.
Verso l’Austria: Il Ritiro a Bad Loipersdorf
Il progetto stagionale prevede una fase cruciale all’estero: nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio, il primo gruppo di calciatori partirà alla volta di Bad Loipersdorf (Austria). Il ritiro internazionale entrerà nel vivo dal giorno successivo, con le sessioni di allenamento fissate presso il moderno complesso sportivo di Fürstenfeld.
Lista Calciatori Convocati
Di seguito il dettaglio della rosa attualmente a disposizione dello staff tecnico.
GRUPPO 1
- Portieri: Falcone (1995), Früchtl (2000), Lupo (2009), Penev (2008)
- Marcatori: Gaspar (1997), Jean (2000), Pérez (2005), Siebert (2002), Tiago Gabriel (2004)
- Esterni Difensivi: Gallo (2000), Ndaba (1999), Veiga (2002)
- Centrocampisti: Berisha (2003), Coulibaly (1996), Fofana (2003), Gandelman (2000), Gorter (2005), Kaba (2001), Maleh (1998), Ngom (2004)
- Esterni Offensivi: Banda (2001), Laerke (2007), Onyemachi (2007), Pierotti (2001), N’Dri (2000)
- Attaccanti Centrali: Burnete (2004), Esteban (2006), Štulić (2001)
GRUPPO 2
- Portieri: Borbei (2003), Samooja (2003)
- Marcatori: Esposito (2005), Pehlivanov (2006), Scott (2006)
- Esterni Difensivi: Addo (2005), Kouassi (2003), Ubani (2005)
- Centrocampisti: Kovac (2005), Marchwiński (2002), McJannet (2004), Sala (2001)
- Esterni Offensivi: Delle Monache (2005)