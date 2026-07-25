di Marco Perulli

Il barocco leccese ha fatto da naturale e spettacolare scenografia ad un evento destinato a rimanere impresso nella memoria della città. Ieri 24 luglio, per la prima volta, la meravigliosa Piazza Duomo si è trasformata in un imponente teatro a cielo aperto per accogliere “La Gioia di Danzare”, il gala ideato e interpretato dall’étoile del Teatro alla Scala Nicoletta Manni insieme al primo ballerino e marito Timofej Andrijashenko.

Una serata straordinaria che ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico: una piazza gremita ed entusiasta ha accompagnato con calore e profonda commozione ogni passaggio di uno spettacolo capace di coniugare l’eccellenza artistica alla magia del luogo.

Il grande ritorno a casa dell’étoile

Presentato nei giorni precedenti a Palazzo Carafa dagli stessi protagonisti, l’appuntamento ha assunto un valore ancora più intimo e viscerale proprio perché ambientato nel cuore del Salento. Nicoletta Manni, étoile di fama internazionale nata a Galatina, è tornata nella sua terra per regalare alla sua gente un momento di rarissima intensità.

Sotto le imponenti quinte architettoniche di Piazza Duomo, la serata ha celebrato un felice connubio tra il repertorio classico e la creatività della danza contemporanea. A condividere la scena con Manni e Andrijashenko è stato un cast di prim’ordine della danza italiana: Claudio Coviello, primo ballerino del Teatro alla Scala, Agnese Di Clemente, Mattia Semperboni, Maria Celeste Losa e Camilla Cerulli, solisti del teatro milanese.

I talenti sul palco hanno regalato interpretazioni magistrali, applaudite da una platea attenta e visibilmente affascinata dalla grazia e dalla precisione tecnica dei ballerini.

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L’eccellenza salentina e la musica dal vivo

A rendere indimenticabile la serata è stata anche la presenza di quattro ospiti d’eccezione, uniti a Nicoletta dal comune legame d’origine con il Salento. Tra i ballerini si sono esibiti Gabriele Corrado (solista alla Scala) ed Emanuele Cazzato (della compagnia scaligera), a testimonianza di una terra capace di esprimere e regalare al mondo grandi eccellenze della danza.

La dimensione visiva si è fusa perfettamente con quella sonora grazie a due maestri della musica di rilievo internazionale: Alessandro Quarta, celebre violinista leccese, che ha intrecciato le sue note con i movimenti dei danzatori creando un suggestivo dialogo tra arte tersicorea e sonorità mediterranee, Francesco Libetta, pianista e compositore acclamato ovunque e descritto dal New York Times come «aristocratico poeta della tastiera con il profilo e il portamento di un principe rinascimentale» la cui sensibilità al pianoforte ha incantato la piazza.

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Un successo organizzativo per la città

Il grande riscontro di pubblico e la perfetta riuscita della serata premiano l’importante sforzo organizzativo profuso dal Comune di Lecce grazie al supporto della Camera di Commercio e di Artwork. L’amministrazione ha fortemente voluto dare spazio e accoglienza a un evento di questa portata, offrendo alla cittadinanza e ai visitatori una notte di altissimo profilo culturale.

Tra l’eleganza delle architetture barocche, l’energia della musica dal vivo e la maestria dei ballerini, “La Gioia di Danzare” si è chiusa tra gli applausi scroscianti di una piazza piena, confermando come l’arte, quando incontra la bellezza dei luoghi e la passione del pubblico, sappia creare una magia davvero unica.