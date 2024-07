La tramontana, il vento che scompiglia i capelli e ti spinge sullo Ionio

Ah, la Tramontana! Quel vento impertinente che soffia dal nord, portando con sé aria fresca e… raffiche che rendono il mare capriccioso. Per molti, è una fastidiosa “intrusa” che rovina le giornate di mare, ma per altri è una amica che regala una tregua dal caldo, reso ancor più soffocante dall’altro vento, odiato e amato, lo scirocco.

Quando il vento diventa bussola per scegliere la spiaggia giusta

Se siete amanti del mare piatto e delle giornate di sole cocente, la Tramontana non è proprio la vostra migliore amica, ma nel Salento, con i suoi chilometri di costa che si affacciano sull’Adriatico e sullo Ionio, il mare si può scegliere in base al vento. Se soffia lo scirocco l’Adriatico è un paradiso, se è tramontana meglio preferire lo Jonio, che significa 3/4 di costa al riparo dal mare mosso, purché il vento non sia troppo forte. Lo sapevano bene i vecchi pescatori che conoscevano bene i suoi capricci e imparavano a sfruttarli per navigare e pescare. Un legame forte con la tradizione marinara salentina che rende ancor più affascinante questo vento capace di sconvolgere i piani di ogni bagnante, ma che sa regalare, anche, emozioni uniche. Un giorno soffia impetuosa, il giorno dopo si trasforma in una brezza gentile.

Lungo tutta la costa del sud e sul versante occidentale (che non chiamiamo jonico perché Jonio è anche il mare da Otranto a Leuca) con la tramontana si sta alla grande. Si va a pesca, si esce in barca, si possono fare nuotate tranquille sottocosta.

Il forte vento da nord che arriva all’improvviso, che scompiglia i capelli e fa lacrimare gli occhi, è il grande alleato del turismo balneare da Palascìa in giù, dove il mare con la tramontana è perfetto. Il bello del mare nel Capo di Leuca è proprio il vento da nord e da nord ovest, che arrivando da terra tiene il mare senza onde fin che la linea di costa riesce a contenere e ad attenuare gli effetti del vento.

Una fortuna per il tratto che va da capo d’Otranto a De Finibus Terrae e, risalendo, particolarmente, tra le marine di Nardò e Porto Cesareo.

Bello, bellissimo, praticamente stupendo il mar Jonio con i suoi fondali dolci e quelli profondi, con i colori da favola che incantano i turisti provenienti da tutto il mondo.