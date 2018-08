Anziana investita all’incrocio da un Maggiolone. Prima perde conoscenza, poi il trasporto al Vito Fazzi

Un incidente in città che ha temporaneamente bloccato il traffico all’incrocio semaforico di viale Ugo Foscolo.

Una signora di 70 anni stava attraversando l’intersezione, all’altezza di via Giammatteo e del distributore Agip, quando, per cause da chiarire, è stata investita da un Maggiolone Volksvagen guidato da una persona anziana.

Da una prima ricostruzione, l’auto non avrebbe rispettato la luce rossa del semaforo, provocando così l’incidente. Ma tutto è ancora da chiarire.

Il conducente del mezzo si è fermato per prestare soccorso alla signora.

La donna investita ha perso conoscenza nell’immediato e i presenti hanno chiamato i soccorsi. Una volta rinvenuta, la signora è stata condotta in ambulanza presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce con sospette fratture.

Sul posto, al fine di accertare le responsabilità, anche gli agenti della Polizia locale di Lecce.

Ultima modifica: 25 agosto 2018 15:03