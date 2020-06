Un omaggio floreale per le vittime del covid, il 2 giugno il tributo di Assoarma Lecce

Sarà un 2 giugno particolare quello che si svolgerà nella giornata di domani. Purtroppo, come già avvenuto in occasione della ricorrenza del 25 aprile, anche per quel che riguarda la “Festa della Repubblica”, non si svolgeranno le manifestazioni pubbliche, oppure lo si farà in tono molto minore, con pochissime persone e attenendosi scrupolosamente ai dettami sul distanziamento.

Quest’anno, quindi, solo la deposizione della corona di alloro sull’Altare della Patria, ma niente parata militare ai Fori Imperiali, così come non saranno aperti al pubblico i Giardini del Quirinale.

A Lecce, come sempre, la deposizione si svolgerà presso il Monumento dei Caduti, ma domani, nel capoluogo a essere omaggiati non sarà solamente chi ha perso la vita in guerra.

Assoarma Lecce, il coordinamento delle Associazioni d’Arma, domani, deporrà un omaggio floreale in onore delle vittime del coronavirus, sarà questo un momento di ricordo per onorare la memoria di migliaia di cittadini deceduti, in molti casi in solitudine, a causa dell’epidemia che ha colpito il mondo, nel giorno in cui la Stato celebra i propri valori.

L’iniziativa si svolgerà domani, martedì 2 giugno, a partire dalle ore 11.00, ripetiamo, presso il Monumento dei Caduti, nel pieno rispetto, anche in questo caso alle norme atte a contenere il contagio da covid-19.

Il Consiglio nazionale permanente delle associazioni d’arma (conosciuta anche come Assoarma) è la federazione delle associazioni d’arma della Repubblica Italiana.

Le Associazioni d’Arma hanno tra i propri scopi statutari quello di concorrere alla crescita morale e civile del Paese e sono centri di aggregazione che cercano di seminare nella popolazione i sentimenti di legalità e di appartenenza a un’unica comunità.