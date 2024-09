La Fidas Corsano festeggia 40 anni con una serie di appuntamenti

La Fidas “Ernesto Valiani” di Corsano taglia il traguardo dei 40 anni di vita associativa con un fine settimana fitto di incontri.

L’anniversario dalla fondazione della sezione locale dei donatori di sangue corsanesi prenderà il via venerdì 20 settembre alle 18:30 con un convegno dal titolo “Io ho quel che ho donato. Donazione Prevenzione”. L’appuntamento, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia Santa Sofia, si svolgerà nel salone parrocchiale e vedrà la partecipazione di esperti del settore.

Dopo i saluti del Sindaco Biagio Raona, del Parroco don William Del Vecchio e del Presidente Fidas Leccese, Emanuele Gatto, il convegno sarà introdotto da Biagio Mauro, Presidente della Fidas Corsano.

L’incontro, moderato da Carlo Ciardo amministrativista e Docente presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali “V. Aymone” di Unisalento, entrerà nel vivo con le relazioni di Antonella Meschini Dirigente dell’unità di Medicina Trasfusionale e Aferesi presso l’ospedale “Bambino Gesù” di Roma e di Angelo Donato Canaris Dirigente dell’unità di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale presso l’ospedale “Cardinale G. Panico” di Tricase. L’appuntamento si concluderà con la testimonianza di Mauro Fracasso, Presidente della Fidas Mossano, gemellata con la sezione corsanese.

Il calendario proseguirà con un momento istituzionale che abbraccerà le comunità di Corsano e Mossano. Sabato 21 settembre alle ore 12, infatti, presso la Sala Consiliare del Comune, si svolgerà un incontro ufficiale nel corso del quale il Sindaco di Corsano e la Giunta Comunale accoglieranno il Primo Cittadino di Barbarano-Mossano, Cristiano Pretto, insieme alla rappresentanza della Fidasvicentina. L’appuntamento rinsalda il gemellaggio siglato nel 2007 e rinnova i legami di amicizia e collaborazione tra le due comunità.

Domenica 22 settembre si svolgerà l’ultima tappa di questo fitto programma, con la “Festa del Donatore”, che sancirà la conclusione dei festeggiamenti del quarantennale.

Alle 9:30 sarà celebrata la S. Messa presso la Chiesa di San Biagio a Corsano, alla quale seguirà un momento di raccoglimento presso la statua del donatore nella vicina Pizza “don Ernesto Valiani”.

Alle 13.00 sarà la volta dello svolgimento di un momento conviviale presso il ristorante “Re dei Re”, alla presenza di oltre 200 volontari provenienti da tutta la provincia, nel corso del quale saranno premiati i donatori maggiormente attivi nel 2024.

“40 anni rappresentano una tappa significativa tanto nell’attività della Fidas Corsano, quanto nel cammino personale di noi volontari – afferma il Presidente, Biagio Mauro. L’anniversario è la dimostrazione tangibile della continuità di un impegno essenziale per la vita stessa di tanti pazienti.

La Fidas Corsano ha potuto tagliare questo traguardo grazie all’abnegazione dei volontari che nel corso degli anni si sono donati agli altri, senza risparmiarsi, perché la cultura del dono ce l’hanno ‘nel sangue’, è il caso di dire.

La realizzazione di un calendario ricco di appuntamenti, all’interno del quale non potevamo non coinvolgere gli amici della Fidas Mossano – conclude il Presidente Mauro – non è solo un momento di festa, ma rappresenta anche l’opportunità per dare nuovo slancio e vigore all’azione quotidiana dei donatori di sangue”.