“Devo spalmare la crema sulle gambe” e abbassa i pantaloni. Curioso episodio in Tribunale a Lecce

Si abbassa i pantaloni per spalmarsi la crema sulle gambe. È accaduto, aspetto decisamente anomalo, al quinto piano del Tribunale di Lecce, di Viale De Pietro. L’uomo, un professore 50enne, intorno alle 10:30 di oggi, era seduto all’ingresso dell’ufficio del Gip, affollato di avvocati, clienti e giudici. Era in attesa dell’udienza per ottenere la messa alla prova relativa al furto di due libri, quando, a un certo punto, si sarebbe abbassato i pantaloni.

Subito dopo, avrebbe cominciato a spalmarsi una pomata sulle gambe, pare perché in preda ad un irresistibile prurito. In quei frangenti, sarebbe intervenuto un agente della Polizia Penitenziaria che lo avrebbe invitato ad allontanarsi.

Ad ogni modo, la situazione non è degenerata e ben presto tutto è tornato alla normalità.

L’uomo è rientrato nell’ufficio e si è celebrata regolarmente l’udienza per il furto dei libri, avvenuto lo scorso anno in una libreria del centro di Lecce. Il gip Sergio Tosi ha accolto la richiesta della difesa. La messa alla prova, vista la lieve entità del fatto, prevede 20 ore di volontariato in un centro fuori Regione.