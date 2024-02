La dea bendata bussa a Galatina, vinti 20mila euro al 10eLotto

La dea bendata – molto munifica in questo inizio di 2024 con le vincite da 110mila euro a Nardò, 50mila a Lecce e i 20mila a Miggiano nei giorni scorsi – torna ancora a bussare nel Salento

È festa a Miggiano grazie al gioco del 10eLotto.

Il fortunato giocatore ha confrontato in diretta sul monitor della ricevitoria i nove numeri giocati con i venti numeri estratti, centrando un “9” da 20mila euro con una giocata di appena due euro

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 335 milioni di euro dall’inizio del 2024.