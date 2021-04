Guida completa all’acquisto online delle cartucce

Le cartucce per la stampanti sono utilizzate da molte persone nella propria quotidianità. Sono utili sia per scopi personali che lavorativi. Come tutti gli oggetti, la stampante può essere fonte di problemi, e uno dei primi a presentarsi è quello della sostituzione della cartuccia, una volta che questa si esaurisce.

Cosa fare? Quale cartuccia è più adatta per la tua stampante? La qualità dell’inchiostro è una scelta così importante?

In questa breve guida cercheremo di aiutarti ad avere tutte le informazioni di cui necessiti per l’acquisto online delle cartucce perfette per te!

Cosa devi sapere sulle cartucce per stampanti

Le cartucce possono essere di molti tipi e di prezzi diversi. Servono a conservare l’inchiostro nella stampante per poi essere iniettato sulla carta.

Il modo di sostituire le cartucce varia da modello a modello, ma in generale tutte seguono passaggi molto simili.

Esiste una differenza tra le cartucce per stampanti e il toner. Le prime vengono utilizzate nelle stampanti a getto inchiostro, mentre il toner viene inserito nelle stampanti laser.

Essi si differenziano anche per tipologia di materiale: per il toner si usa una sostanza in polvere mentre per l’inchiostro è liquida.

Per stampare molte copie, generalmente, è consigliato il toner, mentre se devi realizzare foto con una certa risoluzione è consigliabile l’inchiostro.

Le cartucce acquistabili sul web possono essere compatibili o rigenerate. Vediamo la differenza.

Cartucce compatibili

Le cartucce compatibili sono delle riproduzioni delle originali. Le aziende che le realizzano lo fanno con una forma leggermente differente per motivi di copyright, ma questo non ne altera il loro funzionamento.

In generale hanno un costo inferiore rispetto alle originali.

Cartucce rigenerate

Le cartucce rigenerate, a differenza delle compatibili, non sono nuove, ma hanno le caratteristiche del prodotto originale.

Prima di essere rimesse sul mercato, vengono riempite nuovamente di inchiostro. Rigenerare le cartucce ha un costo, ma il prezzo finale è più basso rispetto alle originali. Il vantaggio nel loro utilizzo sono legate al basso impatto che hanno sull’ambiente, mantenendo tutte le caratteristiche delle originali. Può essere rigenerata tutte le volte che si vuole fino a che le sue parti non si usurano.

Le stampe mantengono la loro brillantezza e nitidezza.

Pacchetti multipli

Se hai necessità di fare molte stampe, ti consigliamo di acquistare pacchetti multipli composti da più cartucce da tenere come scorta.

È importante conservarle bene per evitare che si rovinino.

Come scegliere le cartucce

Online puoi trovare diverse tipologie di cartucce e l’acquisto dipende da quali sono le tue esigenze. Se vuoi risparmiare, ti consigliamo di optare per le cartucce compatibili, se invece hai necessità di fare stampe di qualità, ti consigliamo le cartucce originali o quelle rigenerate.

Chi vuole tutelare l’ambiente acquista cartucce rigenerate, ma qualsiasi sarà la tua scelta è molto importante smaltire le cartucce nel modo corretto, perché tutte possono essere riciclate.

Esistono, infatti, isole ecologiche che smaltiscono questi tipi di rifiuti.

Le dimensioni delle cartucce

Esistono molti modelli di stampanti che sono state ideate in modo da scegliere anche la dimensione della cartuccia, normale o XL. È importante prima dell’acquisto pensare di cosa si ha effettivamente bisogno. La dimensione varia in base alla quantità di copie che si devono stampare. Non è consigliato acquistare una cartuccia XL, anche se ti farà risparmiare, se si stampano poche copie. Rischieresti di rovinare l’inchiostro se la cartuccia rimane aperta per troppo tempo. Si butterebbero inutilmente via soldi e inchiostro.

Trovare le migliori cartucce per stampanti sul mercato

Negli anni i prezzi delle stampanti si sono notevolmente abbassati, ma non si può dire lo stesso delle cartucce. Sono queste che fanno la differenza nel business della stampa.

Adesso hai tutte le informazioni di cui hai bisogno per capire quale acquisto fa al caso tuo. Buona stampa!