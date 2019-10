Una mamma chiede aiuto per un’altra mamma in difficoltà: “Serve un passeggino e un deumidificatore, aiutateci”

C’è sempre bisogno di aiuto, ma non sempre si riesce ad aiutare tutti o si ha la possibilità di farlo. La cosa importante è stringere una mano tesa, sostenere chi ha bisogno. Provarci. Questa volta, la richiesta per un piccolo angelo arriva da una mamma di un altro angelo che non c’è più. Una donna che ha trovato il coraggio di andare avanti, di superare un dolore enorme come può essere la perdita di un figlio, impegnandosi ad aiutare chi si trova in difficoltà, quelle famiglie che, tra problemi vari, non riescono a far fronte alle necessità quotidiane, piccole e grandi che siano.

«Ho bisogno di un passeggino leggero in buone condizioni e di un deumidificatore perché la casa dove vive questa giovane mamma è umida» ci scrive questa donna, Rita sperando di trovare una porta aperta in nome della solidarietà, così come accaduto in passato. E noi, sperando di non abusare della vostra generosità, siamo a chiedervi di nuovo una mano. Chi avesse un passeggino che non usa più, può donarlo, sapendo che farà del bene a qualcuno che ne ha davvero bisogno.

Ve lo chiediamo a distanza di pochi giorni dal grande gesto di generosità che avete avuto nei confronti di un’associazione del nostro territorio a cui avete procurato una culletta per una neo-arrivata. Stavolta a chiederlo è una ragazza madre che ha serie difficoltà economiche, una giovane donna che ha alle spalle un passato difficile.

345 8119461, questo è il numero di Rita a cui dovete chiamare se potete dare il vostro aiuto.