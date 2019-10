“Allo stadio con il bus”, al via il servizio di trasporto pubblico per andare a tifare per i giallorossi

Quattro autobus per recarsi allo stadio, mentre, per il ritorno ne sono stati messi a disposizione sette. Il servizio prenderà il via tre ore prima del fischio d’inizio e le corse saranno previste ogni 10 minuti, per un utilizzo stimato in 600 persone ogni ora.

Partirà sabato 26 ottobre, giorno in cui si disputerà la sfida di calcio tra il Lecce e i Campioni d’Italia della Juventus e terminerà alla fine del campionato, “Allo stadio con il bus”, il nuovo servizio messo a disposizione dall’Amministrazione comunale per i cittadini leccesi e della provincia che, per assistere alle partite dei giallorossi, preferiranno raggiungere il “Via del Mare” con i mezzi pubblici lasciando in garage l’autovettura.

Nato più di trent’anni fa, stagione calcistica 1985/86, la prima Serie A disputata dai salentini, il progetto era stato accantonato, ma oggi ritorna, anche alla luce delle tantissime persone che hanno sottoscritto l’abbonamento.

“La nostra è stata una scelta per migliorare l’accesso di chi si reca allo stadio, anche alla luce dell’enorme numero di tessere di abbonamento sottoscritti in questa stagione”, ha affermato il Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini.

“Più persone significa maggior impegno sul fronte dell’ordine pubblico e tutto ciò comporta protocolli di sicurezza più elevati, non solo per impedire scontri tra tifosi, ma anche per quel che riguarda il traffico, la partenza delle ambulanze e così via.

L’Unione Sportiva Lecce ha compiuto in brevissimo tempo un lavoro straordinario per il ‘Via del Mare’, lo hanno chiamato restyling, ma si è trattato di qualcosa di più. A noi amministratori, quindi, spettava il compito di fare il nostro per dare una mano alla società, prima tra tutte la necessità di individuare un modo per limitare l’uso del mezzo privato. Ci siamo consultati con la Questura, individuato le linee di percorrenza e sistemato l’area parcheggio che si trova di fronte alla Tribuna Est che è uno spazio naturale, ma fino a oggi utilizzato in maniera non adeguata”.

Il servizio “Allo stadio con il bus”

Il servizio, ripetiamo, con tariffe ordinarie da e per lo stadio, finalizzato a disincentivare l’utilizzo dell’auto propria e a decongestionare il traffico, sarà attivo 3 ore prima dell’inizio di ogni partita, già a partire da sabato 26 ottobre. Quattro autobus in andata e sette al ritorno partiranno con cadenza di 10 minuti trasportando 600 passeggeri all’ora.

Il percorso

Il percorso interesserà: viale della Libertà, via del Mare, via I. Adriano, via Garibaldi, viale De Pietro, viale dell’Università, viale Gallipoli, viale Otranto, via Cavallotti, via I. Adriano, via del Mare, viale della Libertà. Sette le fermate: I. Adriano-Gobetti, De Pietro, Porta Napoli, Porta Rudiae, Gallipoli Museo, P.zza d’Italia, Battisti.

Il parcheggio di Piazzale Rozzi

Inoltre, al fine di organizzare nella maniera più efficiente l’area parcheggio sita in piazzale Rozzi, nell’area antistante la tribuna est, e di consentire un afflusso e deflusso corretti, sono stati realizzati 650 stalli di cui 100 destinati alle persone con disabilità (il doppio rispetto al passato) e 100 numerati riservati ai 100 tifosi abbonati più anziani.

Infine, per i possessori di pass che consente la sosta davanti alla Tribuna Centrale, cambia la modalità di accesso e uscita dello stadio. Questi, infatti, non potranno più utilizzare Via del Mare, bensì dovranno percorrere Via Giovanni Paolo II.