“All’ombra del vecchio tiglio”: profumo di Salento e intrecci di esistenze nel romanzo d’esordio di Ornella Protopapa

Sarà presentato questa sera a Martano, l’opera prima di Ornella Protopapa. “All’ombra del vecchio tiglio”, un romanzo ambientato nel Salento. Dialogherà con Ornella Protopapa, il professore Francesco Lenoci. Interverranno per i saluti, il sindaco di Martano, Fabio Tarantino, la vicesindaco Antonella Tremolizzo, l’assessore alla Cultura del Comune di Martano, Andrea Aprile e il presidente della Grecìa Salentina, Roberto Casaluci. Cornice della presentazione del libro, una Live Sax Performance di Fulvio Palese.

“All’ombra del vecchio tiglio”

Il romanzo è ambientato a Otranto. La suggestione dei luoghi si completa mentre si attraversa rispettosamente la vita dei protagonisti. Il Salento è un’antica magia che riveste di incanto chi arriva in questa terra, fatta di sole e di mare, di profumi e di luce, di storia e di leggende.

La narrazione delicata e intima diventa densa e a tratti amara nell’intreccio delle vite dei personaggi.

In questo romanzo, sacro e profano si mescolano agli elementi della natura che guidano e forniscono, passo dopo passo, spunti e indizi per completare la narrazione. La natura, madre e sovrana, ritma le stagioni che scandiscono il passare degli anni e lo scorrere della vita.

La protagonista, attraverso un continuo dialogo con sé stessa e con la natura, compie un viaggio interiore alla ricerca della propria identità e del vero senso della vita.

Un vecchio tiglio è il protagonista inconsapevole di questo romanzo. Maestoso e fiero, con il suo possente tronco e le sue salde radici riuscirà a generare una nuova esistenza.

L’autrice del romanzo “All’ombra del vecchio tiglio”, Ornella Protopapa, è nata nel 1974 in Svizzera e cresciuta a Martano. Lasciato il Salento per seguire gli studi economici presso l’Università L. Bocconi di Milano, oggi vive in un paesino del cremasco insieme al marito Alessandro e ai suoi due figli, Giuseppe e Luca. Lavora a Milano per una grande azienda del settore bancario dove si occupa di Marketing. Scrivere è da sempre una sua passione, il completamento delle sue giornate. Nella campagna cremasca ha trovato un ottimo compromesso di vita: il verde e la natura le danno la giusta carica e contribuiscono ad alleviare la nostalgia per la famiglia di origine e per i luoghi magici che l’hanno vista crescere. Proprio qui, nel suo amato Salento, è ambientato “All’ombra del vecchio tiglio”, il suo romanzo d’esordio.

Francesco Lenoci

Nessuno meglio del professore Francesco Lenoci, docente universitario e miglior ambasciatore delle eccellenze pugliesi a Milano, poteva condurre la prima presentazione del libro di Ornella Protopapa. Il professore Francesco Lenoci è Patriae Decus di Martina Franca. Vive e insegna a Milano: è docente di Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed ha scritto 35 monografie su temi di bilancio, finanza e revisione.

Instancabile narratore di storie di creazione di valore che emozionano, appassionano e inducono a ideare percorsi operativi.

Francesco Lenoci viene definito un “viaggiatore della cultura”. Da anni prende aerei, treni, sale sulla sua auto per raggiungere ogni località, da nord a sud, e promuovere la bellezza in tutte le sue sfaccettature convinto come non mai che solo la bellezza salverà il mondo.

Attivissimo sui social con vari gruppi tra cui il seguitissimo MILANO E LA PUGLIA che promuove la creatività pugliese e le eccellenze nel campo della cultura, del turismo, dell’artigianato, dell’agroalimentare, dell’innovazione.

La presentazione del libro sarà accompagnata dalla performance live del sax di Fulvio Palese.

Fulvio Palese è docente di saxofono ma e anche, e soprattutto, un musicista poliedrico, riconosciuto a livello internazionale.

Palese ha conseguito il Diploma accademico di II livello in saxofono solistico con il massimo dei voti presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce ed è Dottore di Ricerca in Filosofia presso l’Università del Salento.

Approfondisce lo studio del saxofono e del jazz con Federico Mondelci, Antonio Jimenez Alba, Mario Marzi, Roberto Ottaviano, Jimmy Owens, George Cables, Cameron Brown, Javier Girotto.

Molte le collaborazioni cinematografiche e teatrali in veste di compositore ed esecutore, fra cui: Cristina Comencini, Giovanni Veronesi, Andrea Coppola, Michele Placido, Nanni Moretti, Vincenzo Bocciarelli, Astragali Teatro, Daniela Scalatti.

Ha all’attivo diversi cd come sideman e a proprio nome, fra cui: Sonny Tribute (autoproduzione), New Life (Redland Records), Suspicious sax (Manocalda), On My Hands (con il Fabio Mariani group, Videoradio), Giallo (Camden trio), Amori e altre storie (Maurizio Petrelli, AlfaMusic), Contorni (Federica Palma), The Comics tune (Ululati/TudoBem) con il quale è stato per diverse settimane primo nelle classifiche iTunes ed il recente Alétheia (AlfaMusic-Egea/Belive).

Appuntamento, dunque, a Martano, questa sera alle ore 20.30, Giardini Palazzo Ducale. In caso di pioggia, la presentazione si terrà presso la Sala Convegni K. Wojtyla in piazza Caduti.

Prossimi incontri nel Salento con Ornella Protopapa:

17 agosto Castello di Otranto a cura di Festinamente

Ad agosto (data da definire) anche la lettura del libro all’alba sulla terrazza del Faro della Palascìa