Al via “Alumni Unisalento”, gli incontri online con i laureati dell’Ateneo salentino

Parte con la sezione dedicata agli ex allievi UniSalento che insegnano nelle scuole di ogni ordine e grado in tutta l’Italia il lancio del network “Alumni UniSalento”, la rete dei laureati e delle laureate all’Università del Salento che, già inseriti nel mondo del lavoro, tornano a far parte della comunità accademica per collaborare al suo sviluppo e a quello del territorio salentino.

Si parte oggi, mercoledì 18 novembre 2020, alle ore 16.30, quando, circa 300 docenti si ritroveranno online sulla piattaforma predisposta dall’Ateneo per parlarne assieme al Rettore Fabio Pollice, ai delegati alla Gestione spazi ed eventi Luisa Siculella, all’Orientamento Amedeo Maizza, alle Tecnologie digitali Luigi Patrono e all’Offerta formativa Attilio Pisanò e al professore di Pedagogia sperimentale Salvatore Colazzo. L’incontro sarà utile per definire le linee strategiche di una collaborazione che promette di avere ricadute positive per l’Ateneo che per i docenti che vi hanno aderito e vi aderiranno in futuro.

«Sin dal mio insediamento ho promosso l’allargamento della comunità accademica a tutti coloro che, avendo svolto nel nostro Ateneo i propri studi, se ne sentono parte e vogliono contribuire al suo sviluppo e allo sviluppo del Salento», spiega il Rettore Fabio Pollice, «In questo senso, i nostri laureati possono avere un ruolo strategico collaborando in prima persona, o attraverso le istituzioni in cui operano, per la realizzazione di iniziative didattiche, di ricerca e di terza missione, e promuovendo l’Ateneo e la sua offerta formativa. Di qui l’idea di invitare tutti coloro che oggi insegnano nelle scuole a costituire una rete di “Alumni docenti”, con l’obiettivo di creare occasioni per condividere le proprie esperienze e sviluppare assieme ai colleghi universitari iniziative e progetti. Una vera e propria comunità della formazione, finalizzata allo sviluppo delle competenze delle persone che vi fanno parte e alla realizzazione di forme di collaborazione, a beneficio sia della professionalità dei partecipanti sia della qualità del sistema formativo nel suo complesso».

Per aderire al network “Alumni UniSalento” basta aver conseguito un qualunque titolo di studio presso l’Università del Salento (laurea, laurea magistrale, master, corso di specializzazione eccetera).

Per informazioni si potrà consultare l’apposito sito, mentre, i video tutorial sono disponibili sul canale YouTube dell’Ateneo.