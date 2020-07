‘Prova di maturità’, ad Andrano, una serata dedicata ai neodiplomati. Il ricercatore Pier Vitale Nuzzo dialoga con i ragazzi

“Abbiamo cercato e cercheremo di offrire sempre a tutti i giovani della nostra Comunità appuntamenti importanti come quello di domenica sera. E’ fondamentale formarli attraverso le parole di chi ha scommesso sul proprio futuro, di chi sta realizzando i propri sogni in ambienti allettanti, oltre che ascoltarli, accogliendo le loro proposte, le loro idee e le loro preoccupazioni. Ospitare il Dott. Nuzzo, che ringrazio di cuore sin d’ora per la pronta disponibilità, Eccellenza Salentina che si sta distinguendo all’Estero, è per noi motivo di grande lustro. Ci auguriamo che tutti i Neodiplomati raccoglieranno i frutti dall’appuntamento e che le parole del Dott. Nuzzo saranno d’aiuto per comprendere che studiare ed impegnarsi è fondamentale per il proprio futuro lavorativo, in un periodo storico non facile per le Nuove Generazioni”. ha affermato il sindaco di Andrano, Salvatore Musarò.

“Tenevamo molto alla serata – ha aggiunto l’assessore alle Politiche Giovanili, Maria Grazia Nuzzo – sia per offrire un prezioso momento di crescita ai Neodiplomati della nostra Comunità sia per accogliere ed ospitare un valido studioso come Pier Vitale Nuzzo, a cui rivolgo il nostro grazie. Continueremo nell’organizzare appuntamenti del genere, certi di coinvolgere ed appassionare tutti i giovani. Il Dottore Nuzzo, come più volte ha affermato, è desideroso di portare la sua esperienza qui in Italia, di ritornare a lavorare nel nostro Paese: non si considera un “cervello in fuga”. E’ un primo invito, oltre che una speranza, che la serata offrirà ai ragazzi e a noi tutti: impegnarsi, formarsi e distinguersi con sudore e sacrificio e portare il proprio contributo nel proprio Paese, nella propria Comunità”. “Un’iniziativa lodevole, capace di raccontare le capacità di chi, partendo dalla nostra terra, è diventato cittadino del mondo. E l’augurio più grande che possiamo fare ai nostri ragazzi è proprio questo: credere nei propri sogni e nella forza delle idee” ha commentato il presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva.