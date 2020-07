Coronavirus, nuovi casi in Salento. Annullata la tappa della Notte della Taranta a Carpignano

Un leggero aumento dei casi di Coronavirus in provincia di Lecce, dopo settimane in cui la conta dei positivi era ferma a zero, richiede maggiore attenzione nella lotta al Covid19. I due contagiati registrati nel bollettino della Regione di ieri, uniti a quelli dei giorni precedenti non devono allarmare. Forse solo ricordare che il virus non è mai scomparso e – anche se in modo “debole” – ha continuato a circolare.

Per questo, non bisogna mai abbassare la guardia, ma continuare ad ascoltare gli inviti alla prudenza degli esperti, o di alcuni esperti. Fondamentale per evitare focolai è continuare a rispettare le regole imposte per evitare che la curva torni a salire, soprattutto ora che le restrizioni sono state allentate e che c’è molta più libertà nel quotidiano. Mantenere la distanza di sicurezza, indossare le mascherine nei luoghi chiusi ed evitare pericolosi assembramenti. Sono soprattutto quelli a destare preoccupazione perché non ci sono solo i tamponi positivi legati a vecchie infezioni o casi ‘importati’ dalle regioni del Nord o dall’estero, ma anche pazienti asintomatici, scoperti grazie alla catena dei contatti ricostruita dalla Asl.

Alla luce dei nuovi casi positivi, il comune di Carpignano salentino ha deciso di annullare la tappa della Notte della Taranta, il festival itinerante che si sarebbe dovuto fermare nel borgo della grecìa salentina. «In attesa che il quadro epidemiologico sia definitivamente chiarito e che si ritorni in una condizione di assoluta tranquillità come lo era fino a pochi giorni fa, nel rispetto delle norme di prudenza e nell’interesse a garantire la più assoluta sicurezza dei nostri concittadini e degli ospiti, l’Amministrazione comunale – si legge in una nota pubblicata sul profilo facebook istituzionale del Comune – ha ritenuto di annullare la tappa del “Festival della Notte della Taranta” che si sarebbe dovuto tenere in piazza a Carpignano il prossimo 6 agosto e ha comunicato tale decisione alla Fondazione. Certi della vostra comprensione e speranzosi che la Fondazione “Notte della Taranta” e tutti gli artisti che si sarebbero dovuti esibire comprendano la nostra difficile scelta, rinviamo l’appuntamento al prossimo anno».