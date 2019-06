La magia del cinema nel bosco incantato di Anna. Lù Mière CalicidiCinema fa tappa a Maglie

Attualità

Ultima tappa per Lù Mière CalicidiCinema 2019. Anche in questa frizzante edizione, borghi e location suggestive per le eno-proiezioni più famose. A chiudere il fortunato ciclo, nella bellissima “Antica Riserva dei Daini” il film-commedia “La Cambiale”