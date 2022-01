Attivo da oggi il nuovo centro tamponi alla Caserma Zappalà

Un nuovo centro tamponi in provincia di Lecce per eseguire l’esame e stabilire la positività o meno al coronavirus.

È operativo da oggi, martedì 11 gennaio, un altro hub tamponi gestito da Asl di Lecce.

La nuova postazione è situata all’interno della Caserma Zappalà, con accesso da via Massaglia, è aperta dalle 8.30 alle 13.30 e accoglie in modalità “drive in” esclusivamente i cittadini che sono stati convocati presso questa sede dall’Azienda Sanitaria Locale, tramite mail (da esibire all’ingresso) per l’esecuzione del tampone molecolare.

È questo il secondo centro in città che si aggiunge a quello situato in Via Caduti di Nassiriya presso il Palazzetto dello Sport.

Gli altri centri in provincia

In provincia operano, inoltre, il centro tamponi di Copertino, in zona Campo sportivo G. Vantaggiato (via Vittorio Emanuele III), aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 e il centro tamponi di Taurisano attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 in via Aspromonte n. 19 (Ex Edificio Scolastico Montessori).

Anche in questi casi, il tampone viene eseguito esclusivamente alle persone che hanno ricevuto prescrizione e appuntamento da parte di “Via Miglietta”.