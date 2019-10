Lunedì la giornata delle Forze Armate, il 61mo Stormo di Galatina apre le porte ai cittadini

Ancora pochi giorni e poi, lunedì 4 novembre, si svolgeranno le celebrazioni dell’Unità Nazionale e della giornata delle Forze Armate.

Naturalmente tantissime saranno le manifestazioni che si svolgeranno in tutta Italia e in Salento, tra quelle poste in essere sul territorio, siamo certi, particolare successo riscuoterà quella avrà luogo a Galatina

La base aerea, sede del 61° Stormo e del 10° Reparto Manutenzione Velivoli, sarà aperta al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 12.00, con ingresso sulla strada per “Torrepinta”.

L’evento rappresenta un’importante opportunità per tutti gli appassionati dell’Arma Azzurra che potranno assistere, a distanza di sicurezza, alle fasi di decollo e atterraggio degli aerei in dotazione alla scuola di volo salentina.

Inoltre, piloti e tecnici illustreranno il funzionamento dei velivoli impiegati per addestrare gli allievi: gli MB339, nelle versioni “alpha” e “charlie”, e l’avanzato T346A.

I compiti 61° Stormo di Galatina

Il 61° Stormo ha il compito di provvedere all’addestramento al volo su aviogetti: di fase II – Primary Pilot Training, comune a tutti gli allievi piloti militari, finalizzata alla individuazione delle linee su cui voleranno (fighters, pilotaggio remoto RPA, elicotteri, trasporto); di fase III – Specialized Pilot Training, rivolta esclusivamente agli allievi piloti selezionati per le linee “Fighter” e “RPA”, si conclude con il conseguimento del Brevetto di Pilota Militare (aquila turrita); di fase IV – Lead In to Fighter Training – LIFT, propedeutica al successivo impiego sui velivoli Fighters.

Attualmente il 61° Stormo ospita personale navigante proveniente da ben nove nazioni straniere tra cui Stati Uniti, Spagna e Francia.