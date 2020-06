Certificati anagrafici h24 sul telefonino, Lecce si dota della app SmartANPR

Da oggi i cittadini leccesi potranno ottenere i certificati anagrafici sul proprio cellulare, 24 ore su 24, senza recarsi fisicamente agli sportelli dell’anagrafe. Il servizio sarà erogato attraverso l’applicazione per smartphone “SmartANPR”, messa a punto da Servizi Locali s.p.a.

SmartANPR si interfaccia con la banca dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, permettendo la richiesta di Certificati Anagrafici validi, in bollo o in esenzione, provvisti di timbro digitale (che garantisce la conformità all’originale digitale della copia analogica stampata).

È possibile scaricare SmartANPR sul proprio smartphone sia per i sistemi iOS e sia per quelli Android.

L’accesso a SmartANPR, come previsto dall’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale, potrà esser effettuato attraverso le credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale) oppure con Carta d’identità elettronica inserendo il codice Pin (per i sistemi iOS l’accesso con carta d’identità elettronica sarà disponibile a breve).

“Invito i cittadini a scoprire i vantaggi che i servizi di cittadinanza digitale offrono in termini di risparmio di energie e di tempo. Utilizziamo le applicazioni del nostro telefono per mille attività nelle nostre giornate, possiamo tranquillamente farlo anche per risparmiarci le code agli sportelli comunali”, ha commentato il Sindaco del capoluogo, Carlo Salvemini..

Attraverso l’app i cittadini potranno richiedere e ottenere in tempo reale sul proprio telefono o tablet tutti i certificati anagrafici: ad esempio lo stato di famiglia, il certificato di nascita, di residenza, di matrimonio, di cittadinanza, di stato civile. SmartANPR assicura così ai cittadini la possibilità di accedere h24 e in tempo reale ad un servizio pubblico essenziale, e al Comune la possibilità di automatizzare in parte l’attività dei Servizi Demografici, alleggerendo le attività di sportello (che restano comunque disponibili), a vantaggio del disbrigo pratiche in back office.

“Puntare sul rafforzamento del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e l’innovazione digitale è possibile e necessario – dichiara il vicesindaco e assessore all’Innovazione tecnologica, Alessandro Delli Noci. Una Pubblica Amministrazione più moderna e tecnologica è in grado di snellire pratiche e processi, di fornire servizi innovativi a supporto della comunità e quindi di semplificare la vita dei cittadini”.