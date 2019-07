Un centro storico libero dalle auto è possibile, l’invito ai cittadini “usate mezzi di trasporto alternativi”

Tutti vorrebbero un centro storico più vivibile, ma nessuno rinuncia all’auto o alla cattiva abitudine di usarla anche per percorrere pochi metri o, peggio, al posto delle gambe. Un po’ come “volere la botte piena e la moglie ubriaca”. Forse per rendere un luogo più “ospitale”, bisognerebbe cambiare le vecchie mentalità. Da qui l’invito a tutti i leccesi, o ai salentini che frequentano il capoluogo barocco, a non usare le auto per raggiungere il centro storico, ma scegliere i mezzi alternativi e sicuramente meno dannosi per l’ambiente, ma anche per le persone costrette a destreggiarsi tra le macchine.

È un vero e proprio appello di sensibilizzazione quello lanciato ai cittadini dal Coordinamento locali serali di Confcommercio Lecce, particolarmente attento anche ai temi del rispetto dell’ecosistema e della tutela dell’ambiente. Solo lasciando la macchina e utilizzando di mezzi di trasporto alternativi per muoversi nel cuore della città, si potrà avere un centro storico finalmente vivo. E come detto, vivibile.

«Da sempre come Coordinamento Locali Serali di Confcommercio Lecce – ha afferma il presidente Danilo Stendando – poniamo grande attenzione a tutto ciò che ruota attorno alla corretta fruibilità del centro storico. In particolare, è nostra intenzione continuare a portare avanti con grande responsabilità l’impegno verso la tutela dell’ambiente attraverso un’azione di sensibilizzazione rivolta ai cittadini che frequentano il centro storico di Lecce».

Il nuovo Codice della Strada

A chi non piace camminare a piedi o proprio è restio usare la bicicletta può usare veicoli a motore a basso effetto di alterazione ambientale.