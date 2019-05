Non solo buche per strada, anche ‘crateri’ sui marciapiedi. Diverse le cadute in viale Marche

Le buche in città rappresentano un serio pericolo per gli automobilisti, ma anche per chi sceglie di spostarsi a piedi o in bicicletta. Si tratta un problema noto, grazie anche alle tante segnalazioni dei cittadini stanchi di dover zizzagare per evitarle. La pioggia come quella che sta cadendo in queste ore e la scarsa manutenzione non fanno che peggiorare la situazione, allargando le cavità, dove ci sono e creandone di nuove sull’asfalto sempre più malconcio.

Questa volta, però, le lamentele giunte allo Sportello dei Diritti non riguardano le arterie del capoluogo barocco, ma i marciapiedi di viale Marche, dove sono apparsi due ‘crateri’ profondi diversi centimetri. Per i residenti, ma anche per chi ‘visita’ gli uffici dell’Inps è impossibile non notare le buche che rappresentano un pericolo per i pedoni: una non segnalata né messa in sicurezza, l’altra transennata a malapena. Comunque sia è facile finirci dentro.

Tante cadute

Stando a quanto raccontato dall’associazione presieduta da Giovanni D’Agata, infatti, sarebbero già diverse le vittime. Una recente che, fortunatamente, se l’è cavata con una botta al ginocchio e qualche escoriazione. Nulla di grave o che non possa essere curato con cerotti e ghiaccio.

Non sembre può andar bene. «Il rischio che qualcuno si rivolga a un avvocato non è poi così remoto anche perché in Comune sono al corrente della situazione da parecchio tempo» si legge nella nota a firma di d’Agata che, vista l’attenzione che il tema occupa in campagna elettorale, ne ‘approfitta’ per segnalare la situazione di viale Marche. La speranza, come sempre, è che chi di dovere si adoperi per aggiustare il marciapiede, prima che qualcuno si faccia male seriamente.