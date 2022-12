Lecce, in arrivo sei nuovi attraversamenti pedonali rialzati in gomma riciclata

“Siamo attenti alla sicurezza dei pedoni e alle segnalazioni dei cittadini, con questi lavori interveniamo nei pressi di parchi o spazi pubblici di aggregazione, su strade che sono spesso percorse a velocità sostenuta dalle automobili, oggetto di frequenti segnalazioni da parte di cittadini residenti, che lamentavano le scarse condizioni di sicurezza. Gli attraversamenti saranno ben visibili da lontano anche di sera grazie ai materiali catarifrangenti utilizzati e contribuiranno a diminuire la velocità di transito delle auto”, con queste parole l’Assessore alla Mobilità sostenibile del Comune di Lecce Marco De Matteis, commenta la posa in opera di sei attraversamenti pedonali rialzati in gomma riciclata completi di segnaletica orizzontale e verticale su altrettante vie cittadine caratterizzate da intenso traffico automobilistico nelle ore di punta o da una alta velocità media del transito dei veicoli.

Gli attraversamenti rialzati hanno lo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza dei pedoni e rallentare la velocità di transito delle automobili. Le strade lungo le quali gli attraversamenti saranno posizionati sono state individuate grazie al monitoraggio del settore Mobilità e alle segnalazioni dei cittadini.

Dove saranno installati

Gli attraversamenti pedonali, che saranno dotati di segnaletica di indicazione con lampeggiante luminoso saranno posizionati in via Gramsci all’altezza del piccolo parco intitolato a Paul Harris; via Corvaglia, all’altezza di Parco Tafuro (già realizzato); via Vecchia Frigole all’altezza del complesso Bernini (già realizzato); via Vecchia Frigole all’altezza dell’ingresso al Campo Montefusco (già realizzato); via Don Bosco all’altezza del bar Kennedy; via Adriatica all’altezza del caffè Pisanelli fuori le mura.

“L’amministrazione oltre a garantire servizi e dotazioni di sicurezza – conclude De Matteis – invita gli automobilisti alla moderazione della velocità. Perché il più efficace dispositivo di sicurezza è la prudenza”.