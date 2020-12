“Riscoprirci comunità e raggiungere nuovi traguardi”, gli auguri del Rettore Fabio Pollice alla comunità salentina

«Dobbiamo riscoprirci comunità e fare della solidarietà il motore del nostro sviluppo». Così il Rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice nel corso dell’evento che si è svolto online per gli auguri di buone feste a docenti, personale e studenti e a tutto il territorio salentino. Coordinato dal professor Stefano Cristante, l’incontro ha visto la partecipazione del Direttore Generale Donato De Benedetto, l’intervento musicale degli artisti Redi Hasa e Rocco Nigro e le letture di alcune poesie di Vittorio Bodini a cura di Simone Giorgino.

Gli auguri delle comunità religiose sono stati portati con messaggi dell’Arcivescovo di Lecce Michele Seccia, del Rabbino della comunità ebraica di Napoli e del Sud Italia Ariel Finzi e dell’Imam della Moschea di Lecce Saifeddine Maaroufi. Sono quindi stati trasmessi gli auguri della Presidente della Consulta del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo Francesca Gigante, della studentessa Serena Grasso, del Presidente Consiglio degli Studenti UniSalento Luca Iacono, del Prefetto di Lecce Maria Rosa Trio, dei Sindaci di Lecce e Brindisi Carlo Salvemini e Riccardo Rossi, del Presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, della Presidente del Consiglio regionale Loredana Capone.

Con un messaggio a sorpresa, ha augurato buone feste alla comunità accademica l’attrice premio Oscar Helen Mirren, nuova “Ambasciatrice” dell’Ateneo. In queste ore, infatti, sono stati nominati i nuovi “Ambasciatori”: si tratta di un riconoscimento che viene attribuito per segnalare personalità attive nell’impresa, nella ricerca e nella cultura che hanno fatto dell’innovazione e dell’internazionalizzazione le chiavi del loro impegno quotidiano, capace di valorizzare e promuovere competenze umane e risorse materiali. Compito degli Ambasciatori è favorire la conoscenza dell’Università del Salento e delle sue iniziative presso Istituzioni, Enti e organizzazioni interessati a forme di collaborazione e contatto con l’Ateneo, sia a livello nazionale che internazionale. Oltre a Helen Mirren, i nuovi ambasciatori sono la general manager Antonella Ambriola, il ricercatore Mauro Zammarano, gli imprenditori Luca Trombi e Antonio Quarta, la giurista Jane Carol Ginsburg e il cantautore Diodato.

«A dispetto delle apparenze, la prospettiva di sviluppo per il nostro territorio – e non ne parlo in termini meramente economici – è molto più legata alla nostra volontà che a fattori esterni a essa», ha sottolineato il Rettore Fabio Pollice, «Molti legano il nostro futuro alle risorse che arriveranno dall’Europa, ma in realtà dipenderà assai di più dal nostro impegno, determinazione, capacità di metterci al servizio gli uni degli altri, anteponendo gli interessi collettivi a quelli individuali. “Più cooperazione e meno competizione”: questo dovrebbe essere il motto da porre a base del nostro progetto per gli anni a venire, per raggiungere nuovi e più ambiziosi traguardi».