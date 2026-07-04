Nell’ambito delle attività di prevenzione dei sinistri stradali e con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza a tutti gli utenti della strada, la Sezione Polizia Stradale di Lecce ha reso nota la programmazione dei servizi di controllo elettronico della velocità per la settimana dal 6 al 12 luglio 2026.

Al fine di sollecitare una guida prudente e il rispetto rigoroso dei limiti di velocità, le postazioni di controllo con apparecchiature autovelox saranno attive secondo un calendario ben preciso. Di seguito la mappa dei controlli stradali giorno per giorno.

Calendario Autovelox Lecce e Provincia: i giorni e le strade interessate

Le verifiche della velocità si concentreranno su alcune delle principali arterie stradali del territorio salentino nei seguenti giorni:

Lunedì 06/07/2026: Strada Statale 101

Strada Statale 101 Lunedì 06/07/2026: Strada Provinciale 367

Strada Provinciale 367 Giovedì 09/07/2026: Strada Provinciale 367

Strada Provinciale 367 Venerdì 10/07/2026: Strada Statale 101

L’appello della Polizia Stradale per la sicurezza

La Polizia Stradale invita calorosamente tutti i conducenti alla massima prudenza durante la guida. Viene ricordato che il rispetto dei limiti di velocità è fondamentale non solo per evitare le sanzioni pecuniarie e amministrative previste dal Codice della Strada, ma soprattutto per un fine molto più nobile: tutelare l’incolumità propria e quella degli altri automobilisti.