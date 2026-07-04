Per il territorio salentino, l’arrivo dei giovani Marescialli rappresenta molto più di un semplice incremento degli organici durante l’affollata stagione turistica. È il segno tangibile di un’Arma che continua a investire nelle nuove generazioni, nella formazione dei propri comandanti e nella presenza capillare sul territorio.

L’obiettivo strategico è chiaro: garantire sicurezza, legalità e vicinanza ai cittadini, oggi come domani.

Per oltre un mese, i giovani militari svolgeranno il loro tirocinio pratico presso diverse Stazioni Carabinieri della provincia di Lecce. Affiancheranno i Comandanti di Stazione nelle attività quotidiane di prevenzione e controllo del territorio; servizi di pattugliamento nelle aree a maggior afflusso turistico e prossimità e vicinanza alla cittadinanza e ai visitatori

Dalla teoria alla pratica: il benvenuto del Colonnello Andrea Siazzu

Ad accogliere i futuri comandanti presso la sede del Comando Provinciale di via Lupiae è stato il Colonnello Andrea Siazzu. Il Comandante Provinciale ha rivolto ai giovani militari un discorso denso di significato, invitandoli a vivere questa esperienza salentina con umiltà, curiosità e un forte spirito di osservazione.

«In questo mese passerete dalla teoria alla realtà del servizio. Toccherete con mano cosa significano il sacrificio, l’impegno e la responsabilità che ogni Carabiniere assume nel momento in cui indossa l’uniforme», ha sottolineato il Colonnello Siazzu.

Il Comandante ha poi esortato gli Allievi a comportarsi come delle “spugne”: ascoltare i colleghi più esperti, fare domande e considerare il confronto come uno strumento indispensabile di crescita. L’umiltà, è stato ribadito, resta la qualità principale per chi è destinato a guidare il personale.

Un mestiere che richiede equilibrio e senso del dovere

Il servizio nell’Arma dei Carabinieri non è un mestiere come un altro. Richiede equilibrio, sangue freddo e la capacità di assumere decisioni cruciali in tempi rapidi. Richiamando anche un recente episodio operativo avvenuto in Puglia, il Colonnello ha ricordato che ogni intervento può nascondere insidie e situazioni totalmente imprevedibili.

I giovani Marescialli rappresenteranno domani il primo livello di comando dell’Arma. Saranno loro i punti di riferimento per le comunità locali.

L’Uniforme come esempio costante

In conclusione, il Colonnello Siazzu ha voluto rimarcare il valore profondo della divisa, un simbolo che impone una condotta esemplare in ogni momento della giornata, non solo in servizio:

«Siate orgogliosi di vestire questa uniforme. Vi fa sentire forti, ma vi ricorda anche che siete sempre osservati e che dovete essere un esempio, nel bene e nel male».

Questo periodo nel Salento non deve quindi essere vissuto come una semplice parentesi estiva, ma come il momento culminante in cui la preparazione accademica si trasforma in vera competenza operativa al servizio della legalità.