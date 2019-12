Missione Babbo Natale per i Vigili del Fuoco, la sorpresa speciale per i bambini del Fazzi

Ogni anno la magia del Natale colpisce il cuore di tanti bambini in tutto il mondo, che scrivono una letterina da consegnare all’uomo vestito di rosso con la folta barba bianca. Ed a quella letterina affidano tutte le loro speranze. Nelle case di tanti, Babbo Natale arriva sempre puntuale, con moltissimi doni da portare e desideri da soddisfare. Ma ci sono dei bambini che sono speciali e che, anche se non sono a casa, a Babbo Natale credono e non vedono l’ora di trovarselo davanti.

Martedì mattina saranno tanti i piccoli pazienti ricoverati presso le Unità operative di Pediatria e di Chirurgia Pediatrica del “Vito Fazzi” di Lecce che rimarranno a bocca aperta. Riceveranno una visita tanto attesa, che ogni bambino in questo periodo dell’anno vorrebbe ricevere. Babbo Natale, per fare una sorpresa ai piccoli pazienti, si calerà direttamente dal tetto dell’ospedale.

La bellissima iniziativa vedrà protagonisti i Vigili del Fuoco di Lecce, che si caleranno nello spirito del Natale per strappare un sorriso ai bambini costretti in ospedale. L’operazione, ormai consolidata, nasce dal sodalizio tra l’Associazione “Cuore e mani aperte”, presieduta dal Cappellano del Presidio Ospedaliero Don Gianni Mattia ed il Comando Provinciale dei Vigili, guidato dal Comandante Giuseppe Bennardo.

Saranno loro a portare gioia ai pazienti, dunque, gli eroi dei giorni nostri che non smettono di fare del bene e di essere al servizio di chi più ha bisogno. Imbracati alla fune, i Vigili del Fuoco nei panni di Babbo Natale si caleranno direttamente nei reparti pediatrici, portando in spalla un sacco di regali, gentilmente donati dall’associazione di Don Gianni. E accanto agli uomini in divisa anche i volontari di “Cuore e mani aperte” che faranno da folletti e da clown.

Anche i bambini ricoverati nell’ospedale leccese meritano di respirare l’aria del Natale ed è questo motivo che spinge l’iniziativa, ormai consolidata. È un momento di distrazione dalla routine degli esami e del ricovero, un’idea destinata ai piccoli pazienti ricoverati nei giorni di festa. In un contesto ‘diverso’ dal solito, Natale è sempre Natale.