La storia di Taviano attraverso foto, video e manifesti. Nasce la “Banca Cittadina della Memoria”

Qualsiasi materiale, visivo o audiovisivo che sia, è utile per ricostruire la storia recente del paese e trasmettere testimonianze importanti alle nuove generazioni.

A Taviano il primo cittadino Giuseppe Tanisi lancia un appello alla comunità chiedendo a tutti, cittadini ed associazioni, di donare la propria memoria storica da lasciare in eredità alle nuove generazioni. Foto, documenti, video, tracce audio, cartoline, manifesti insomma tutto ciò che può essere utile a costruire una narrazione da passare ai prossimi cittadini, chiamati poi ad aggiungere nuove parole alla storia tavianese.

Il cambiamento è senza dubbio la caratteristica più notevole della società contemporanea dominata da continui processi di trasformazione che si succedono con una velocità ritenuta fino a poco tempo fa addirittura impensabile. La storia sta subendo una progressiva accelerazione, rischiando di cancellare inesorabilmente lungo il suo cammino comportamenti, rapporti e tradizioni, lentamente consolidatisi nel corso del tempo.

Anche con questo spirito nasce la “Banca Cittadina della Memoria del Comune di Taviano”. Queste foto, questi documenti, spesso chiusi in un cassetto o dimenticati in qualche angolo remoto della casa o magari abbandonati in cantina, rappresenta materiale utile che racchiude la memoria del paese, attraverso quelle fotografie, quei documenti, si può leggere il cambiamento che nel corso dei decenni è avvenuto nel paesaggio, nei costumi, nelle abitudini di tutti i giorni.

“Questo immenso patrimonio culturale, che rappresenta l’identità storica di tutta la comunità tavianese, non può andare perso o dimenticato” commenta il sindaco Giuseppe Tanisi. “Per questo chiediamo ai nostri cittadini, alle associazioni, i gruppi, le comunità parrocchiali, di aiutarci a raccogliere il materiale che darà vita alla Banca Cittadina della Memoria del Comune di Taviano: un vero e proprio archivio multimediale che metteremo a disposizione di tutta la cittadinanza tramite consultazione informatica. Per dare il via a questo progetto ho scelto una foto storica (dei primi anno ’50) della B.V.M. Addolorata, a cui siamo tutti fortemente legati; ringrazio Rino Rainò per averci concesso la prima foto che aprirà la raccolta per l’archivio storico di Taviano”.

Cosa intende raccogliere l’Amministrazione. Principalmente fotografie riguardanti la vita pubblica, associazionistica, culturale, parrocchiale, scene di vita domestica, ritratti di famiglia, vita agricola, gli usi e i costumi, i giochi di una volta, le feste di paese, gli eventi significativi. Tutto ciò che può rappresentare la memoria storica e le tradizioni della comunità di Taviano. Non abbiate paura di perdere dei ricordi in quanto il materiale verrà affidato in prestito all’Amministrazione e i documenti, che verranno scansionati, catalogati, verranno successivamente restituiti ai legittimi proprietari. La raccolta avverrà in Municipio, dettagli e modalità verranno presto rese pubbliche sul sito istituzionale dell’ente.