“Educare in Comune”, fino a 350mila euro contro la povertà educativa dei ragazzi. Veglie si candida

Arriva in un momento di grandissima difficoltà l’avviso pubblico “Educare in Comune”, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Obbiettivo del finanziamento ai comuni è quello di combattere la povertà educativa e l’esclusione sociale dei ragazzi che, in questo momento storico così difficile, sono sempre più a rischio. Ad essere finanziati, saranno progetti anche sperimentale volti al sostegno delle opportunità educative e culturali dei minori.

A farsi promotore di questo avviso è stato anche il sindaco di Veglie, Claudio Paladini: gli assessorati alla Cultura, alle Politiche Sociali e all’Ambiente del Comune di Veglie, in sinergia tra loro, intendono candidare proposte progettuali in co-progettazione e in forma associata, in collaborazione con diversi soggetti privati.

Sono 3 le aree tematiche nell’ambito delle quali i progetti presentati prima dell’1 marzo saranno finanziabili. La prima area è la “Famiglia come risorsa” che prevede progetti di supporto e ripensamento della nuova genitorialità, basata sulla cura, la socializzazione, l’educazione di bambini e ragazzi, anche con fragilità o appartenenti a fasce sociali svantaggiate, nei propri contesti di vita.

“Relazione e inclusione” è la seconda area tematica che prevede interventi in grado di favorire la crescita individuale dei bambini e dei ragazzi. Attraverso l’acquisizione di una maggiore conoscenza e gestione delle emozioni, sarà centrale l’obiettivo di creare condizioni che evitino il formarsi di forme di disagio, emarginazione e atteggiamenti antisociali.

“Cultura, arte e ambiente” è poi l’ultimo nodo tematico, per promuove la fruizione regolare e attiva della bellezza, del patrimonio materiale e immateriale e del territorio, con un’offerta di iniziative educative e ludiche di qualità.

Il bando si rivolge a tutti i Comuni che possono partecipare sia singolarmente che insieme ad enti privati, come servizi educativi per l’infanzia, le scuole paritarie, gli enti del terzo settore, le imprese sociali e gli enti ecclesiastici e di culto. L’avviso finanzia progetti della durata di 12 mesi, di importo compreso fra 50mila ed 350mila euro e non è richiesto cofinanziamento da parte dell’ente beneficiario.