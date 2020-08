Rubano ad un bimbo la bici che è il ricordo del papà che non c’è più. Ricompensa a chi la trova

Una ricompensa di 200 euro a chi riporterà la bici rubata al bambino di Cursi. È l’iniziativa a cui sta dando vita in queste ore l’associazione ‘Dalla parte dei più deboli’ per far tornare il sorriso al piccolo bimbo che non ha più la sua due ruote con cui andare in giro per le vie della città.

Già, perché se rubare una bicicletta ad un bambino è un atto vile, rubarla a chi l’ha ricevuta in dono dal suo papà che non c’è più è un comportamento esecrabile.

È per questo che la mamma ha lanciato il suo messaggio social, chiedendo di aiutarla a trovare il gioco preferito del figlio soprattutto per il valore affettivo che ha.

‘Mi viene da piangere al pensiero che nel nostro territorio possa esistere gente così senza cuore – ci dice Sandro Barone, responsabile dell’associazione -, gente che priva uno dei nostri bambini di un giocattolo che è il ricordo del suo papà. Non trovo parole per definire gesti così inqualificabili. Per questo come associazione abbiamo addirittura previsto una ricompensa per chi ci aiuta a trovarla. È sufficiente contattare il 328.8454986.