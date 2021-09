Tutto pronto per la Biciclettata Alessanese, domenica 19 una passeggiata ‘smart’ in sicurezza

Si parla tanto e finalmente di mobilità sostenibile per diminuire gli impatti ambientali, sociali ed economici generati dall’inquinamento atmosferico ed acustico. Un prezioso contributo e una vantaggiosa soluzione possono essere rappresentati dall’utilizzo della bicicletta, quale mezzo di trasporto evolutamente smart. E allora perchè non approfittare dell’iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Alessano, coadiuvata da LIBERazione, A.Do.Vo.S Messapica Alessano, Leones Alessano e Associazione Nazionale Marinai D’Italia?.

L’imperdibile appuntamento va segnato in agenda per domenica 19 settembre (ritrovo in Piazza Don Tonino Bello alle ore 08:30) con “La Biciclettata Alessanese“!

Una vera e propria passeggiata cicloturistica, ecologica, sportiva. Ritenuta, dai membri del consiglio direttivo della Pro Loco, così come tutti gli eventi svoltisi nel corso dell’estate, una vera e propria metafora di rinascita e convivialità per la comunità, dopo le stringenti chiusure del lockdown. Un modo per uscire da casa ed affacciarsi verso la vita all’insegna della socializzazione, nel rispetto della normativa anti-covid.

Sarà certamente una bella esperienza motoria che permetterà ai partecipanti, grandi e piccini, di pedalare tra le vie del borgo e trascorrere una mattinata all’insegna del distensivo divertimento.

Tutti conoscono gli svariati benefici psico – fisici derivanti dal veicolo a due ruote. Riversabili sia sul sistema cardiocircolatorio (andando in bici con regolarità, 30 minuti al giorno, il cuore riesce a contenere maggiore volume di sangue, aumenta la capillarizzazione dei muscoli e si affatica meno per compiere la sua attività) sia su quello della forma fisica (andare in bici aiuta a mantenersi in forma e favorisce una generale tonificazione del corpo).

A differenza dell’automobile, la bicicletta determina un impatto ambientale sicuramente minore, essendo priva di qualsivoglia emissione inquinante. Dunque, ricorrere a tale mezzo mobile, garantisce un drastico sfoltimento del traffico cittadino, regolandone la viabilità.

Insomma, è necessario proporre nuovi stili di vita, più confacenti al periodo storico che stiamo vivendo ed alle problematiche del nuovo millennio, in primis i cambiamenti climatici. Ponendo l’uso della bicicletta al centro del progetto eco-sostenibile, si deve progettare la ciclabilità avvalendosi al meglio degli incentivi europei. Sotto questo profilo, il nostro Paese è ancora dietro rispetto al resto d’Europa, ove il cicloturismo e le piste ciclabili rappresentano l’assoluta ordinarietà.

Inziare da piccoli passi, o meglio, da semplici pedalate, è possibile e si puo fare!

Le iscrizioni

Le iscrizioni si accettano tutti i giorni dalle ore 09:00 alle 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:30 presso l’ufficio Iat di Alessano. La manifestazione è organizzata nel rispetto delle vigenti norme di prevenzione. La partecipazione sarà consentita ai possessori di Green Pass.