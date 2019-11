La Bimbulanza ‘piange’ le vite che non è riuscita a salvare. Una messa per gli ‘angeli’ che non ci sono più

Si terrà domenica mattina, alle 10.30, nella cappella dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce la messa in suffraggio di tutti i bambini trasportati dalla Bimbulanza che non ce l’hanno fatta. Non sempre la corsa a folle velocità di un’ambulanza serve a qualcosa. Non sempre la perfida lotta contro il tempo ha un lieto fine. Non sempre il carico di speranza e di voglia di vivere riescono a trionfare. Capita tante volte che il rumore di quella sirena sia un rumore sordo, inutile, maledetto. Capita anche alla Bimbulanza, il mezzo fortemente voluto dall’associazione Cuore e Mani aperte verso chi soffre onlus nei suoi viaggi con a bordo pazienti speciali, molto speciali, i bambini.

Per tutte quelle volte che le cose non sono andate come sarebbe stato bello che andassero, per tutte quelle volte che le lacrime hanno preso il posto dei sorrisi, Don Gianni Mattia celebrerà una messa nella giornata di domenica 10 novembre alle 10.30 nella cappella situata al pian terreno del Vito Fazzi.

Sarà un modo per ricordare tutti quei piccoli trasportati con la Bimbulanza che non ce l’hanno fatta e che sono che sono diventati Angeli del Paradiso.

Sarà un modo per ricordare insieme ai loro cari quegli esserini che ce l’hanno messa tutta per vincere la loro battaglia contro un male che, putroppo, a volte vincere anche se loro, piccoli guerrieri, hanno provato in ogni modo a resistere. Sarà un modo per provare a ritrovare la serenità di un abbraccio, la condivisione di un dolore, l’inizio di una vita facendo i conti con una assenza che è quotidiana presenza.