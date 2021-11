Bluespirit.com, dove acquistare i gioielli dei migliori brand con promozioni e personalizzazione

Sul suo store online ufficiale, www.bluespirit.com, Bluespirit rende ancora più facile da vivere i vantaggi esclusivi della sua offerta, in cui i grandi brand di orologi, bracciali, collane, orecchini e anelli vanno a unirsi a sconti anche del 50% e altre condizioni convenienti: dalla possibilità di ritiro in store, che permette di risparmiare sulla spedizione, al servizio di personalizzazione di gioielli e orologi. Senza contare le imminenti promozioni relative al Black Friday, che garantiranno un ulteriore taglio dei prezzi.

Su www.bluespirit.com è acquistabile, in pochi click, una proposta che permette di trovare, con grande semplicità, esattamente quello che si desidera. L’e-shop è infatti strutturato in categorie e filtri che rendono facile la ricerca del prodotto.

Tra le principali sezioni dell’e-commerce incontriamo idee regalo, orologio in vendita online, bracciali, collane, orecchini, anelli, accessori, nonché gioielli in oro, argento e pietre preziose, bracciali e molto altro ancora. Tante soluzioni per vivere ogni momento speciale.

Alla base dell’offerta c’è una puntuale selezione dei materiali, privilegiando quelli che garantiscono durevolezza e assoluta qualità: dall’argento all’oro, dai diamanti alle gemme. Sul piano dello stile, vengono preferite le collezioni più raffinate e all’ultima moda.

I prezzi competitivi e le offerte speciali garantiscono la soluzione perfetta per ogni budget. Il customer care è sempre al fianco del cliente, a cui va ad aggiungersi una dettagliata sezione FAQ. Per quanto riguarda i servizi, troviamo la possibilità di ordinare online e ritirare in uno degli oltre 200 negozi Bluespirit, risparmiando sulla spedizione, nonché la personalizzazione del proprio gioiello od orologio (presso i punti vendita abilitati).

Il reso è sempre garantito, sia per gli ordini online che per quelli in negozio, entro 30 giorni dall’acquisto. Mentre attivando la propria Bluespirit Card, il cliente può approfittare di un regalo di benvenuto, sconti e tante altre agevolazioni. Per la completa soddisfazione dell’acquirente, sono offerte spedizioni sicure e veloci in tutta Italia.

Visita www.bluespirit.com e iscriviti alla newsletter: ricevi subito un extra sconto del 10% sul tuo primo acquisto!