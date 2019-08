Una borsa di studio con i soldini raccolti durante la malattia: Filippo premia dal cielo gli studenti di Castrignano

Tra i tanti eventi legati alla tradizione, feste patronali e sagre che animano la calda estate del Salento, c’è un appuntamento da segnare in rosso sull’agenda. Venerdì 9 agosto, a Castrignano dei Greci, lo spettacolo con i bambini organizzato dalla cooperativa “L’isola del Sapere” si concluderà con un lungo applauso, talmente forte e sentito da arrivare fino al cielo, dove c’è uno spettatore speciale: piccolo angelo Filippo Casaluci.

Dopo il Musical “Peter Pan”, ci sarà la cerimonia di consegna dei premi della Borsa di studio in memoria di piccolo Filippo. Un riconoscimento per gli studenti più meritevoli del comune della grecìa salentina, voluto da mamma Caterina, papà Riccardo e dal fratellino Luigi, per ricordare un bambino volavo via troppo presto.

La commovente storia di Filippo

Filippo era un sognatore, come tutti i bambini. Da quando aveva visto la tavola da surf di uno sei suoi zii aveva deciso che “da grande” avrebbe voluto fare snowboard. Il calcio, meno ‘spericolato’ come gli sport che amava di più, lo aveva lasciato al fratellino gemello, Luigi appassionato di pallone. Amante della musica rock e degli animali, sensibile e intelligentissimo, taciturno ma dotato un uno spiccato senso dell’umorismo, Filippo era molto più maturo dei suoi 4 anni, come tutti i bambini che combattono una malattia o vivono un momento di sofferenza. Un momento difficile affrontato con una forza di volontà da gigante, racchiusa in un corpicino. E poi sorrideva sempre. Sempre.

Filippo aveva un salvadanaio che ogni sera riempiva con le monetine di nonno Gino. Ora che quel salvadanaio è pieno, i genitori e il gemellino Luigi hanno pensato di utilizzare quel gruzzoletto per premiare gli studenti più meritevoli. Un modo per onorare la memoria di un bambino straordinario che fisicamente non c’è più, ma che è rimasto nel cuore e nei pensieri della sua famiglia e di tutte le persone che lo hanno conosciuto e hanno voluto bene

La consegna dei premi (i soldini raccolti da Filippo durante la malattia) ai tre studenti più meritevoli che hanno ottenuto il miglior voto finale all’esame di maturità espresso in centesimi sarà fatta da Luigi, il gemellino.

L’appuntamento, quindi, è per venerdì 9 agosto alle ore 21.00 nel Palazzo Baronale “De Gualtieriis” di Castrignano dei Greci.