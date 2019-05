“Briganti terra e patria”, a Caprarica di Lecce il 2 giugno si rivive l’epoca del brigantaggio

Una questione meridionale mai sopita. È questo il motore principale che spinge l’evento di Caprarica di Lecce: dare forza alle vicende storiche che hanno segnato un solco nel Paese, che ancora oggi determina le condizioni e le visioni di un’Italia molto eterogenea. E a partire da quest’anno, l’Amministrazione Comunale, Fondo Verri, Equisalento Passione Equeste, con la collaborazione del Comitato Feste Patronali, guardano alla storia.

“Briganti terra e patria” è l’evento fissato per il 2 giugno per festeggiare la democrazia in modo diverso dal solito. Alle ore 19:00 l’appuntamento è fissato presso il parco Kalòs, in un luogo suggestivo che ospitava una cava di pietra, per rivivere l’epoca del brigantaggio. A ricreare l’atmosfera sarà la rappresentazione storico-teatrale della vita del Sergente Romano per uno spettacolo ricco ed avvincente, tratto dal romanzo “Il Patriota” di Monica Lippolis.

Una delle pagine più controverse della storia meridionale

Un ribaltamento di prospettive. A fare da volano di tutta l’iniziativa è la volontà precisa di rappresentare la dimensione sociale, culturale e storica della civiltà rurale di una delle pagine più controverse ma anche più significative della storia del Sud.

Un viaggio indietro nel tempo che porterà il pubblico direttamente nel periodo postunitario. Attraverso le storie dei vinti, gli abiti d’epoca e gli effetti sonori, i momenti di tensione sono assicurati.

A dare il loro contributo musicale saranno anche i Briganti di Terra d’Otranto, che per l’occasione rispolverano il repertorio della musica sul fenomeno storico del brigantaggio, per poi passare alla musica tradizionale salentina. E sulle note della pizzica, al termine dello spettacolo l’attenzione è tutta per la degustazione di piatti tipici.