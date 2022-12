Buoni spesa e panettoni ai più bisognosi, lo spirito del Natale di “Pronto Soccorso dei Poveri”

Si avvicina il Natale e un gesto di solidarietà, anche piccolo, può fare la differenza per le persone che hanno più bisogno e che non potranno passare i giorni delle feste in serenità. Da sempre impegnati sul territorio, a favore delle persone in difficoltà, l’Associazione Pronto Soccorso dei Poveri ha consegnato, in via Machiavelli Niccolò dei buoni spesa ai più bisognosi.

A donare i buoni spesa all’associazione guidata da Tommaso Prima è stato il Lions Club Lecce Messapia. Nel corso della consegna erano presenti Tommaso Prima, il presidente del Lions Club Maria Belviso, insieme all’ex presidente Fabrizio Mancarella. Insieme a loro anche Giusi Renna, presidente Gts, il direttore artistico Silvio Quarta.

Una menzione speciale anche per Roberta, moglie di uno dei soci del Lions club, che ha donato e consegnato 40 panettoni alle famiglie.

Le famiglie bisognose hanno ricevuto i buoni spesa, oltre ai panettoni e una busta di generi alimentari. Una giornata all’insegna dello spirito del Natale.