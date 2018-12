Una cosa non cambierà nel 2019: i controlli. Ecco il calendario degli autovelox e telelaser

L’arrivo del nuovo anno è sempre un momento di bilanci, un’occasione per tracciare una linea tra le cose che vorremmo tenere e quelle che ci piacerebbe cambiare. Ci sono cose però che restano sempre uguali, indipendentemente dalla nostra volontà. Come il calendario degli autovelox e dei telelaser diramato dalla Polizia provinciale di Lecce, ogni mese.

Anche nel 2019 gli automobilisti salentini dovranno fare molta attenzione al volante. Non tanto per gli occhi elettronici installati sulle principali strade salentine pronti ad immortalare le violazioni al codice della strada, quanto per una questione di sicurezza stradale che riguarda o dovrebbe riguardare tutti.

I consigli sono sempre gli stessi: bisogna rispettare i limiti di velocità imposti, i semafori rossi e le precedenze, allacciare le cinture, non oltrepassare se c’è la linea continua e usare la massima prudenza sempre, non solo quando si vogliono evitare le odiose contravvenzioni.

Come di consueto, quindi, da Palazzo dei Celestini arriva il calendario valido per mese di gennaio. Un aiuto in più per gli automobilisti dato che ‘elenca’ le arterie dove sono posizionati i dispositivi che, sì sa, non fanno sconti a chi sbaglia.

Tutto i dettagli sono riportati del file, in formato pdf, pronto da scaricare (cliccando qui) e consultare prima di mettersi al volante.