Riparte il Campionato e il Comune riattiva “Stadio in Bus”. Abbonamento al costo di 20 euro

Ancora pochi giorni e sabato 13 agosto, ripartirà il Campionato di Serie A, con il Lecce impegnato nella prima partita casalinga della stagione contro l’Inter.

In previsione del consistente afflusso di spettatori e per consentire a tutti i cittadini di raggiungere lo stadio in sicurezza e comodità, il Comune di Lecce ed Sgm riattiveranno il servizio di trasporto pubblico “Stadio in bus”, con una novità rispetto alle precedenti edizioni: quest’anno sarà possibile acquistare un abbonamento annuale al servizio al prezzo di soli 20 euro, valido su tutta la rete e sui mezzi del servizio “Stadio in Bus” nelle giornate nelle quali si giocano le partite casalinghe dei giallorossi.

L’abbonamento consentirà di salire a bordo nei viaggi di andata e ritorno senza dover ad ogni partita procurarsi i biglietti Sgm (corsa singola 1 euro), garantendo dunque un risparmio a chi ha intenzione di utilizzare il trasporto pubblico per raggiungere lo stadio e lasciarlo alla fine delle partite. Gli abbonamenti “Stadio in Bus” sono disponibili nelle rivendite autorizzate (tabacchini ed edicole vicino alle fermate) e tramite app myCicero, TicketAppy e DropTicket.

La linea “Stadio in bus” è pensata per consentire ai leccesi di raggiungere lo stadio senza utilizzare l’auto e ai tifosi provenienti dalla provincia di poter parcheggiare comodamente in zone della città diverse dal quartiere Stadio – evitando dunque code e attese per la ricerca del parcheggio – e salire sui mezzi per raggiungere velocemente e senza stress il Via del Mare.

Le fermate

Le fermate della linea che conduce allo stadio saranno: Libertà-Roma, P.zza Palio, Libertà-S. Elia, Libertà-Cavoti, Libertà-Pepe, Via Del Mare, Imperatore Adriano-Gobetti, Palazzo di Giustizia, De Pietro, Calasso, Porta Napoli, Università, Porta Rudiae, Gallipoli-Diaz, Gallipoli-Lombardia, Gallipoli-Museo, Questura, Piazza d’Italia, Otranto-Paisiello, Otranto-Orsini del Balzo, Battisti.

Il servizio viene attivato tre ore prima dell’inizio della partita (nel caso di Lecce-Inter, dunque, dalle 17.45), con una frequenza di 10 minuti, sospeso durante i 90 minuti di gioco e riattivato al termine dell’incontro.

Per chi non intende sottoscrivere l’abbonamento resta ferma la possibilità di acquistare i ticket per corsa singola (1 euro) nelle rivendite autorizzate, tramite app myCicero, TicketAppy e DropTicket e a bordo dei mezzi con sovrapprezzo ad un 1,50 euro.