Al Centro Ippico Militare della Scuola di Cavalleria di Lecce il nuovo Campo Ostacoli

È stato inaugurato nei giorni scorsi il nuovo Campo Ostacoli “Capitano Federigo Caprilli” presso il Centro Ippico Militare della Scuola di Cavalleria di Lecce.

Il campo gara è stato infatti ampliato nelle dimensioni (50mx80m) e nel fondo (sabbia silicea) ed è stato dotato di un moderno impianto di illuminazione notturna, con tecnologia led, a bassissimo consumo energetico.

Il nuovo campo (salto ostacoli, cross country e Concorso completo di equitazione) e allenamento.

Il Centro Ippico, oltre che assicurare lo svolgimento dell’addestramento equestre in favore dei Comandanti di Plotone dell’Arma di Cavalleria e del personale militare in genere, ospita ODV (Organizzazione di Volontariato) che già da qualche anno svolge attività assistita con i cavalli in favore di minori con diverse abilità.

L’inaugurazione si è svolta con il tradizionale taglio del nastro da parte del Generale di Brigata Claudio Dei, Comandante della Scuola, nel pieno rispetto delle misure anti-Covid.

Erano presenti, altresì, il Tenente Colonnello Antonio Micunco, Direttore del 15° Reparto infrastrutture, che ha curato la progettazione e l’esecuzione dei lavori; Patrizia Stefanelli, Presidente della ODV Ipposalento; Paolo De Lorenzo, Presidente del Comitato locale dell’Associazione Nazionale di Cavalleria; il Tenente Colonnello Cosimo Ariodante, Capo Centro Ippico Militare della Scuola di Cavalleria.