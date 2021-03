Il cane-eroe che salvò i cuccioli cerca casa, Rocco chiede una famiglia che lo accolga

Si era comportato da eroe Rocco, il cane papà di alcuni cuccioli salvati proprio dalla sua perseveranza e dalla sua tenacia. Qualche settimana fa, infatti, Rocco era rimasto a vegliare sui suoi cuccioli fino a che non sono stati trovati e salvati.

Dopo essere stati trasportati in un luogo più sicuro, infatti, il cane e i cuccioli hanno ricevuto tutte le cure necessarie e ora cercano cura ed una famiglia che li accolga.

Adesso il papà-eroe Rocco si trova in una pensione in attesa che qualcuno lo adotti. Il cane di taglia media cerca una famiglia che gli voglia bene ed un posto dove stare. Non può restare in una pensione per sempre, ha bisogno di una casa e di tanto affetto.