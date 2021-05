“Il lavoro che verrà. Quali fabbisogni per le imprese del futuro?”, un Career day per gli studenti di Economia

Fabbisogni professionali del prossimo futuro e opportunità di inserimento lavorativo e di sviluppo di carriere per gli studenti in discipline economiche sono al centro del “Virtual Career Day” di martedì 25 maggio 2021, organizzato dal Dipartimento di Scienze dell’Economia dell’Università del Salento.

Ventidue le imprese partecipanti, di diversi settori produttivi e operanti anche a livello nazionale e internazionale: oltre al Distretto Tecnologico High Tech e al Distretto Tecnologico Aerospaziale.

«Un’occasione di estrema importanza per i nostri studenti», sottolinea il professor Antonio Iazzi, delegato per l’orientamento e il placement del Dipartimento di Scienze dell’economia, «sia per quelli iscritti ai percorsi di laurea magistrale, ma anche per gli studenti frequentanti le lauree triennali, alle prese con i processi di scelta del “secondo round” del percorso universitario. Un particolare ringraziamento va ai Distretti che saranno presenti, per l’attività di coinvolgimento delle imprese partner. Gli studenti avranno modo di confrontarsi con realtà imprenditoriali in costante ascesa, grazie processi di crescita che affondano le radici nel contesto della digital trasformation, da cui traggono linfa vitale. Sono quindi imprese interessate a figure professionali in grado di governare i processi imprenditoriali in contesti estremamente dinamici e in continua evoluzione. L’auspicio è avviare un percorso che conduca a una piattaforma stabile con imprese e stakeholders, per condividere riflessioni sull’evoluzione dei contesti settoriali e sul lavoro che verrà. Comprendere i fabbisogni formativi delle imprese è uno dei presupposti indispensabili per caratterizzare la formazione dei nostri studenti, per accompagnarli nell’incontro con il mondo del lavoro».

Il career day si svolgerà online in tre momenti, a partire dalle ore 9. Nella prima parte, dopo i saluti del Rettore Fabio Pollice e del Delegato del Rettore all’Orientamento in entrata e in uscita Amedeo Maizza, il Direttore di Scienze dell’economia Vittorio Boscia presenterà l’offerta formativa del Dipartimento. Nella seconda parte le imprese presentano i propri modelli di business, evidenziando le esigenze professionali attuali e future. L’ultima parte della giornata è dedicata agli incontri imprese-studenti.