Un’atmosfera di profonda curiosità e fermento sta avvolgendo in questi giorni le comunità di Carmiano e Magliano. L’appuntamento da segnare in rosso sul calendario è per venerdì 5 giugno 2026 alle ore 19.00, presso lo storico Bar Sinagra in Piazza Assunta a Carmiano. Sarà questo il palcoscenico in cui un nuovo Movimento Politico cittadino si svelerà ufficialmente alla cittadinanza, uscendo allo scoperto dopo settimane di rumors e speculazioni.

Dietro il progetto c’è una fitta rete di imprenditori locali, liberi professionisti e giovani del territorio che hanno già formalizzato la nascita del movimento, redigendone l’Atto Costitutivo e lo Statuto. L’obiettivo? Dare una scossa alla vita pubblica locale.

La strategia del mistero: una campagna teaser che ha fatto centro

La curiosità che si respira mista ad un senso di attesa non è casuale, ma è il risultato di una studiata strategia di comunicazione che ha saputo stuzzicare la curiosità dei cittadini nell’ultimo mese. Tutto è iniziato trenta giorni fa con la comparsa di misteriosi manifesti anonimi: alcuni privi di testo e caratterizzati solo dalle sfumature del bianco, del verde e del blu; altri arricchiti da un messaggio chiaro: “Carmiano e Magliano stanno per cambiare. Presto avrai voce!”.

Negli ultimi giorni la campagna ha fatto il definitivo salto di qualità con il posizionamento di una vela pubblicitaria che ha lanciato il claim ufficiale:

“A Carmiano e Magliano parte il cambiamento. Il 5 Giugno 2026 fai sentire la tua voce”

Una comunicazione essenziale, d’impatto, che ha centrato l’obiettivo: spingere la comunità a domandarsi chi ci sia dietro questa iniziativa.

I segreti della serata: logo, colori e retroscena politici

Il logo ufficiale: finora rimasto rigorosamente sotto chiave.

finora rimasto rigorosamente sotto chiave. Il significato dei colori: il bianco, il verde e il blu nascondono un significato preciso legato ai principi ispiratori del movimento.

il bianco, il verde e il blu nascondono un significato preciso legato ai principi ispiratori del movimento. Le finalità associative: lo statuto e i valori che guideranno il gruppo.

L’interrogativo politico: la domanda che circola con insistenza tra gli addetti ai lavori riguarda le prossime elezioni amministrative, previste tra circa nove mesi. Il neonato movimento si strutturerà come una lista elettorale pronta a scendere in campo o punterà a muoversi come un laboratorio di cittadinanza attiva e impegno civico? Per scoprirlo bisognerà ascoltare le parole dei tre relatori ufficiali (tutti cittadini carmianesi) che prenderanno la parola venerdì sera.

Non solo politica: musica e convivialità

La presentazione non sarà solo un momento di dibattito politico, ma una vera e propria festa di comunità. La serata sarà infatti impreziosita dalla colonna sonora di Luigi e Sandro De Pauli (dei Crifiu), accompagnati dalla voce di Giancarlo Rizzo. Il trio proporrà un viaggio emozionante nella grande tradizione cantautorale italiana, tra canzoni d’amore, di lavoro e di speranza.

A conclusione dell’incontro, il movimento offrirà un rinfresco a tutti i partecipanti, un modo per favorire il dialogo e iniziare, concretamente, a fare comunità. L’invito è aperto a tutti: Carmiano e Magliano sono pronte a scoprire il proprio futuro.