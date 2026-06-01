Il prossimo 2 giugno, il Parco Gondar si trasformerà in un grande centro di comunione e gioia. È qui che si terrà “Made to Be One”, la grande festa dell’Azione Cattolica Diocesana di Nardò-Gallipoli, un appuntamento imperdibile che riunirà bambini, giovani, adulti e famiglie provenienti da ogni comunità parrocchiale del territorio.

L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: celebrare il cammino associativo degli ultimi anni, offrendo uno spazio concreto di incontro, condivisione e autentica fraternità.

Un programma ricco per tutte le età

La giornata è stata pensata per coinvolgere tutte le componenti dell’associazione, rafforzando il senso di appartenenza alla grande famiglia della Chiesa locale. Il programma prevede un susseguirsi di momenti pensati per ogni fascia d’età:

Accoglienza e animazione: Per iniziare la giornata all’insegna dell’entusiasmo.

Per iniziare la giornata all’insegna dell’entusiasmo. Attività laboratoriali: Spazi creativi dedicati a diverse forme di espressione.

Spazi creativi dedicati a diverse forme di espressione. Musica e spettacoli: Intrattenimento di qualità per animare il Parco Gondar.

Intrattenimento di qualità per animare il Parco Gondar. Momenti di confronto: Occasioni di riflessione per approfondire il vissuto associativo.

Il cuore pulsante dell’evento sarà la preghiera comunitaria, presieduta dal Vescovo della diocesi, Mons. Fernando Filograna. La sua presenza rappresenta il segno tangibile dell’unità che guida il percorso dell’Azione Cattolica.

Il messaggio del Vescovo Fernando

Mons. Filograna ha voluto sottolineare il valore profondo di questo raduno: “In un tempo in cui cresce il rischio dell’isolamento e dell’individualismo, ritrovarsi come comunità rappresenta un segno concreto di speranza. Occasioni come questa aiutano a riscoprire la bellezza dell’essere Chiesa, camminando insieme nella fede e nella fraternità”.

Arte, testimonianza e comunione

Tra i momenti più attesi della giornata, l’ouverture teatrale dedicata a un giovane testimone di fede e impegno sociale. La sua storia, ancora oggi attuale, invita le nuove generazioni a riflettere sui valori dell’amicizia, del servizio e della gioia cristiana.

A testimoniare l’importanza del progetto è anche la Presidente Diocesana di A.C., Maria Luisa Tempesta:

“Made to Be One” nasce dal desiderio di costruire ponti tra le persone e valorizzare il cammino condiviso delle nostre comunità. Vogliamo offrire uno spazio in cui ciascuno possa sentirsi accolto e parte di una grande famiglia, riscoprendo il valore delle relazioni autentiche e della comunione ecclesiale.

Un evento aperto a tutti

Sebbene sia un momento clou per l’anno associativo, l’evento del 2 giugno non è rivolto solo agli aderenti dell’Azione Cattolica. L’invito è esteso a chiunque desideri avvicinarsi all’associazione per vivere una giornata all’insegna della partecipazione.

La Diocesi di Nardò-Gallipoli si prepara dunque a una testimonianza collettiva di fraternità, ribadendo ancora una volta il valore di una comunità che sceglie, ogni giorno, di camminare insieme.