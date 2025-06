L’alticiclone porta caldo, sole… e temperature vicine ai 40 gradi

L’anticiclone che ha abbracciato l’Italia sta facendo il suo dovere, regalando la prima, vera, ondata di caldo della stagione. Da Nord a Sud sembra essere, finalmente, scoppiata l’estate come comfermato dall’asticella della colonnina di mercurio che, per la prima volta, segna temperature superiori ai 30 gradi. L’unica nota dolente, almeno al Nord, è la probabilità che si verifichino i cosiddetti «temporali di calore», quei fenomeni isolati che ‘scoppiano’ all’improvviso nei pomeriggi delle giornate caldo-umide e durano al massimo un’ora. Per il resto, le previsioni restano “invariate”, anzi nei prossimi giorni l’alta pressione proveniente dall’Africa potrebbe rincarare la dose con il suo carico di aria calda che farà impennare le temperature.

Secondo ilMeteo.it, già da martedì 3 giugno il termometro segnerà punte vicine ai 35°C, ma sarà soprattutto da metà settimana che il caldo diventerà, a tratti, insopportabile. La data da segnare in rosso è quella del weekend, quando l’anticiclone sarà talmente protagonista che si potranno toccare, e in alcuni casi superare, i 36/37°C al centro-sud, Puglia compresa. In Sardegna l’asticella potrebbe addirittura sfiorare i 40°C. Punte alte per il mese di Giugno.

L’anticiclone che ha investito l’Italia, insomma, non lascia spazio ai dubbi: l’estate è arrivata e lo ha fatto in grande stile. E se continuerà a dominare la scena, come vogliono gli esperti, questo significa solo una cosa: che sarà impossibile resistere al richiamo del mare. Da Gallipoli a Otranto, da Santa Maria di Leuca a Porto Cesareo, il ritmo cambia: è quello delle prime vacanze, dei tuffi, della tintarella in riva al mare. E questa volta, pare che durerà.