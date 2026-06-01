La sala convegni “Il Teatrino” di Lecce ha ospitato un momento di profonda riflessione e speranza con la presentazione del libro “Di corsa verso il futuro – I cinque passi per tornare alla vita”. L’opera, curata dalle Pink Ambassador, rappresenta molto più di una semplice pubblicazione: è un inno alla resilienza e una guida pratica per le donne che hanno affrontato o stanno affrontando il percorso di cura contro i tumori femminili (seno, utero e ovaio).

Un impegno corale per la prevenzione e la ricerca

L’evento, nato dalla collaborazione sinergica tra l’Esercito Italiano e la Fondazione Umberto Veronesi, si inserisce nel più ampio protocollo d’intesa volto a promuovere la cultura della prevenzione oncologica e a sostenere la ricerca scientifica. Grazie al patrocinio di Prefettura, Comune, Provincia e ASL di Lecce, l’iniziativa ha ribadito l’importanza di fare rete sul territorio.

Ad aprire i lavori è stato il Generale di Brigata Matteo Rizzitelli, Comandante della Scuola di Cavalleria, che ha sottolineato il valore del sodalizio tra le istituzioni militari e il mondo scientifico. Al suo fianco, hanno portato il proprio contributo istituzionale il Senatore Roberto Marti, il Prefetto di Lecce Natalino Domenico Manno, il Presidente della Provincia Fabio Tarantino e Annamaria Leucci, responsabile della delegazione leccese di Fondazione Veronesi.

Cinque passi verso la consapevolezza

Il cuore dell’incontro è stato il racconto di Marina De Bonis e Gabriella Doneda, Pink Ambassador che, attraverso la loro testimonianza, hanno spiegato come la ricerca, una corretta prevenzione e l’attività fisica siano pilastri fondamentali per ricostruire fiducia e benessere dopo le terapie oncologiche.

“L’obiettivo del libro è offrire uno strumento concreto per riappropriarsi della propria vita, affrontando il ritorno alla socialità, all’intimità e all’equilibrio psicofisico con la consapevolezza di non essere sole”, hanno ribadito le autrici.

Un approccio multidisciplinare

Il volume “Di corsa verso il futuro” si distingue per l’autorevolezza dei contenuti, frutto del lavoro di un team multidisciplinare che include nutrizionisti; ginecologi; medici dello sport e psiconcologhe

Il libro non offre solo consigli teorici, ma propone un percorso pratico e strutturato in cinque passi, ideale per chi desidera intraprendere un nuovo cammino verso il benessere dopo la tempesta della malattia.

La presentazione a Lecce si conferma dunque un tassello fondamentale nel protocollo tra Esercito e Fondazione Veronesi, unendo istituzioni e cittadini in un unico grande impegno: non lasciare indietro nessuna donna nel viaggio verso il ritorno alla vita.